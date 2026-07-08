Вручение дипломов выпускникам Canada Azerbaijan School

Canada Azerbaijan School с большой гордостью и радостью провела торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам 2026 года.
В этом году выпускники Canada Azerbaijan School успешно завершили обучение по программе Ontario Secondary School Diploma (OSSD), продемонстрировав академические результаты свыше 95%. Благодаря этим достижениям они были напрямую зачислены на программы бакалавриата ведущих университетов Великобритании, США, Канады, Италии и Чехии без необходимости прохождения программы Foundation.
Выпускники продолжат обучение по современным и востребованным специальностям, включая финансы, международные отношения, биомедицинские науки, информационные технологии, компьютерные науки и искусственный интеллект, медицину, экономику и бизнес, а также стоматологию. Во всех странах, где они получили зачисление, выпускники поступили сразу на трехлетние программы бакалавриата.
Выпускники 2026 года были напрямую зачислены в следующие университеты:
* The University of Edinburgh — стоматология;
* Queen Mary University of London — финансы;
* University of Southampton — международные отношения;
* University of Birmingham — биомедицинские науки;
* University of Birmingham — информационные технологии;
* The University of Edinburgh — компьютерные науки и искусственный интеллект;
* Charles University — медицинский факультет;
* University of Cassino and Southern Lazio — экономика и бизнес.
Следует отметить, что диплом OSSD приравнивается к дипломам IB и A-Level.
Как отметили в школе, достигнутые результаты являются наглядным подтверждением эффективности реализуемой международной образовательной программы, высокого профессионализма педагогического коллектива, доверия родителей и целеустремленности самих учащихся.
В Canada Azerbaijan School ученики получают не только качественные академические знания, но и развивают ключевые навыки XXI века, включая критическое и аналитическое мышление, лидерские качества, исследовательские компетенции и глобальное мировоззрение. Главная цель школы — подготовить каждого ученика к поступлению в ведущие университеты мира и оказать всестороннюю поддержку в построении успешной международной карьеры.
В торжественной церемонии также принял участие директор партнерской школы в Канаде Дэвид Стивен Оанча (David Stephen Oancia), который лично вручил выпускникам дипломы. Было подчеркнуто, что дипломы международного образца являются не только официальным подтверждением полученного образования, но и открывают перед выпускниками широкие возможности для обучения в ведущих университетах мира и успешной профессиональной реализации.
В Canada Azerbaijan School уверены, что сегодняшние выпускники станут врачами, инженерами, программистами, экономистами, учеными и лидерами в различных странах мира, достойно представляя Азербайджан на международной арене.
В завершение церемонии руководство школы поздравило выпускников, их родителей и преподавателей, пожелав всем дальнейших успехов, целеустремленности и светлого будущего.