ЧМ-2026: Швейцария стала последним участником 1/4 финала

Стали известны все восемь четвертьфиналистов чемпионата мира по футболу. В последнем матче 1/8 финала встречались Швейцария и Колумбия.

Основное и дополнительное время не выявили победителя - 0:0. А в серии пенальти точнее были швейцарцы.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Аргентиной.

Расписание всех матчей 1/4 финала:

10 июля. 00:00. Бостон. Франция - Марокко

10 июля. 23:00. Лос-Анджелес. Испания - Бельгия

12 июля. 01:00. Майами. Норвегия - Англия

12 июля. 05:00. Канзас-Сити. Аргентина - Швейцария.

В одном полуфинале сыграют победители пар Франция - Марокко и Испания - Бельгия, в другом - сильнейшие в матчах Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.