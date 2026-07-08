Очередной успех азербайджанского виноделия: Chabiant (Исмаиллы шараб-2) - Bayan Shira получило медаль на Decanter World Wine Awards 2026

В 2026 году азербайджанское виноделие сделало еще один важный шаг на международной арене. На престижном конкурсе Decanter World Wine Awards (DWWA) 2026 вино Chabiant Bayan Shira 2024 было удостоено бронзовой медали и получило 88 баллов по 100-балльной шкале. Это первое международное признание такого уровня для сорта Баян Шира на конкурсе Decanter и важное событие не только для винодельни Chabiant, но и для всего винодельческого сектора Азербайджана.

Сорт Баян Шира является одним из ключевых автохтонных белых сортов Азербайджана и занимает особое место в истории национального виноделия. На протяжении многих десятилетий он использовался как основа для производства белых сухих и десертных вин, однако лишь в последние годы азербайджанские виноделы начали активно раскрывать его потенциал на международной арене.

Получение медали на Decanter World Wine Awards 2026 стало подтверждением того, что местные сорта Азербайджана способны успешно конкурировать с признанными мировыми винодельческими регионами. Для Chabiant это особенно значимое достижение, поскольку работа с автохтонными сортами является одной из ключевых стратегий развития винодельни.

Новая награда продолжает успешную историю выступления винодельни Chabiant на международных конкурсах. В 2025 году вина Chabiant Madrasa 2021 и Chabiant Saperavi–Cabernet Sauvignon 2021 получили серебряные медали на Decanter World Wine Awards, набрав 90 и 94 балла соответственно.