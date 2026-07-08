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Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» и «Ландау Лайонс» в ожидании соперников

Отдел спорта
04:06 90

В нынешнем сезоне Азербайджан в баскетбольных еврокубках ФИБА представят четыре клуба - «Сабах», «Ландау Лайонс», «Гянджа» и «Нефтчи».

Чемпион стран «Сабах» начнет борьбу в Лиге чемпионов с регулярного сезона. Клуб «Ландау Лайонс» (прежнее название - «Абшерон Лайонс») сыграет в квалификации ЛЧ. В случае неудачи «львы» попадут в групповой этап Кубка Европы ФИБА.

Жеребьевка квалификационных раундов и регулярного сезона Лиги чемпионов состоится сегодня в швейцарском Ми. Церемония начнется в 13:30 по бакинскому времени.

Всего в Лиге чемпионов сыграют 54 клуба. 30 из них, в том числе и «Сабах», стартуют с «регулярки». Остальные 24 команды поборются за две путевки в основную стадию ЛЧ.

Квалификация будет поделена на две части. В одной будут чемпионы и финалисты стран, не представленных в регулярном сезоне, а в другой - все остальные команды. «Ландау Лайонс» - во второй части. Наша команда при жеребьевке будет располагаться в четвертой корзине.

Квалификация пройдет с 14 по 20 сентября по системе плей-офф. «Львам» нужно оказаться лучшими среди 16 команд.

«Сабах» при жеребьевке регулярного сезона будет располагаться в третьей корзине.

32 команды будут распределены по восьми группам. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в раунде плей-ин.

В Кубке Европы «Гянджа» стартует с регулярного сезона, где сыграют 48 команд. «Нефтчи» начнет борьбу с квалификации. Жеребьевка пройдет 16 июля в Мюнхене.

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