Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» и «Ландау Лайонс» в ожидании соперников

В нынешнем сезоне Азербайджан в баскетбольных еврокубках ФИБА представят четыре клуба - «Сабах», «Ландау Лайонс», «Гянджа» и «Нефтчи».

Чемпион стран «Сабах» начнет борьбу в Лиге чемпионов с регулярного сезона. Клуб «Ландау Лайонс» (прежнее название - «Абшерон Лайонс») сыграет в квалификации ЛЧ. В случае неудачи «львы» попадут в групповой этап Кубка Европы ФИБА.

Жеребьевка квалификационных раундов и регулярного сезона Лиги чемпионов состоится сегодня в швейцарском Ми. Церемония начнется в 13:30 по бакинскому времени.

Всего в Лиге чемпионов сыграют 54 клуба. 30 из них, в том числе и «Сабах», стартуют с «регулярки». Остальные 24 команды поборются за две путевки в основную стадию ЛЧ.

Квалификация будет поделена на две части. В одной будут чемпионы и финалисты стран, не представленных в регулярном сезоне, а в другой - все остальные команды. «Ландау Лайонс» - во второй части. Наша команда при жеребьевке будет располагаться в четвертой корзине.