Между тем США резко снизили прогноз по ценам на нефть.

Цена 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 1,95 доллара, или на 2,65%, и составила 75,66 доллара США.

Министерство энергетики США снизило прогноз средней цены эталонной нефти марки Brent на 2026 год с 95,39 доллара США до 81,91 доллара.

Как говорится в отчете Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), в 2026 году цена нефти марки WTI (West Texas Intermediate), как ожидается, составит 76,26 доллара. Предыдущий прогноз составлял 88,32 доллара.

Кроме того, EIA обновило прогноз средних цен на указанные марки нефти на 2027 год. Так, по оценке ведомства, в следующем году средняя цена одного барреля Brent составит 64,76 доллара. Предыдущий прогноз составлял 79,39 доллара. Цена WTI, как ожидается, составит 60,76 доллара против прежнего прогноза в 74,39 доллара.

Отмечается, что в 2025 году цены на нефть марок Brent и WTI составили соответственно 69,04 доллара и 65,4 доллара.