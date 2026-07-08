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Самоуничтожающиеся дроны: требование Румынии к Украине

10:14 231

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ на конференции, предшествующей саммиту НАТО в Турции, заявил о направлении главе Минобороны Украины Михаилу Федорову официального запроса. Как сообщает телеканал Digi24, в документе содержится требование перепрограммировать все украинские беспилотные летательные аппараты на самоликвидацию при попадании в территориальные воды Румынии.

«Но и с другой стороны можно действовать, поэтому я официально направил запрос министру обороны Украины, в котором заявил, что для Румынии разумно объявить о том, что любой беспилотник, запущенный в Черное море, произведенный в Украине, должен быть запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в румынские территориальные воды, при любых условиях, он самопроизвольно взорвался», — приводит телеканал слова министра. 

Мируцэ уточнил, что при предварительном программировании запретных зон полета самоликвидация возможна даже в случае потери связи с оператором.

Ранее Министерство обороны Румынии проинформировало о самопроизвольном взрыве морского беспилотника в акватории гражданского порта Констанцы. По данным ведомства, жертв не было. Происхождение БПЛА в министерстве не указали, отметив, что он «не является частью техники румынской армии и не был задействован в учениях, организованных недавно Минобороны в Черноморском регионе». В Минобороны добавили, что морской дрон «относится к типу БПЛА, применяемых в войне в Украине».

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