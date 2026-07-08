Золотую монету необычной формы выпустят в США

«Золотая монета «Колокол Свободы» весом пол-унции (около 15 г) — первая некруглая монета в новейшей истории США. <...> Колокол Свободы долгое время служил символом свободы и равенства для многих американцев, но ни один символ не имел такого значения, как революционная борьба за суверенитет, которая привела к рождению Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты размещен Колокол Свободы с надписями LIBERTY (перевод c англ. — «Свобода») и IN GOD WE TRUST (перевод с англ. — «На Бога уповаем», официальный девиз США), а также датами 1776–2026. На оборотной стороне изображено здание на площади Независимости в Филадельфии, где в 1776 году была принята Декларация о независимости США и первоначально находился Колокол Свободы, на фоне праздничного фейерверка.

На дужке колокола выгравированы надписи UNITED STATES OF AMERICA и E PLURIBUS UNUM. Также на ней указаны номинал $250, вес 1 OZ. и проба золота .9999 FINE GOLD.

Поступление монеты в продажу ожидается 16 июля.