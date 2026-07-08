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Украина бомбит российские нефтезаводы, и не только…

фото; видео
10:20 230

Как сообщают телеграм-каналы, ночью Украина нанесла удар дронами по НПЗ в Самарской области России. Губернатор области Роман Бусаргин подтвердил только «повреждения объектов гражданской инфраструктуры» и сообщил об одном погибшем и пострадавших.

Также, по данным ASTRA, после атаки дронов начался пожар на военном аэродроме Борисоглебск в Воронежской области.

Под удар, предварительно, попал ещё завод «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Кроме того, вероятно, был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в той же промышленной зоне.

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