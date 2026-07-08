Санкции и разоружение «Хезболлы». Трампу и аш-Шараа предстоит нелегкий разговор в Анкаре

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Анкаре для участия в саммите НАТО, как ожидается, в среду вечером встретится с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. По мнению экспертов, Трамп, в отличие от своего предшественника Байдена, придает особое значение двусторонним отношениям. В своих заявлениях он не скрывал восхищения лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии аш-Шараа, который, по мнению ряда наблюдателей, пришел к власти при поддержке Анкары.

Сравнительно быстрое сближение американского президента с новым лидером Сирии стало одним из наиболее примечательных внешнеполитических шагов прошлого года. Аш-Шараа, возглавлявший одну из наиболее активных вооруженных группировок, воевавших против режима Асада, при покровительстве Турции и финансовой поддержке стран Персидского залива в полной мере принял на себя роль государственного деятеля.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман впервые познакомил Трампа с аш-Шараа в мае 2025 года в рамках саммита в Эр-Рияде, а Эрдоган тогда принял участие во встрече нового лидера Сирии с президентом США посредством видеоконференции. Встреча завершилась сенсационным заявлением Трампа об отмене экономических санкций США против Сирии, действовавших на протяжении 50 лет. В ноябре того же года аш-Шараа уже обменивался подарками с Трампом в Овальном кабинете. Примерно через год после их первой встречи аш-Шараа разместил в сети X благодарственный пост американскому президенту, сопроводив его фотографией подаренного им флакона духов марки Trump.

В комментарии для haqqin.az основатель Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага сообщил, что интерес Трампа к Сирии принес стране ощутимые дивиденды. По его мнению, уже сам по себе новый взгляд Трампа на Сирию уже является для сирийцев большим достижением.