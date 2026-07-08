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Трамп приказал. Армия США атаковала Иран. Тегеран ответил «сокрушительным ударом»

Санкции и разоружение «Хезболлы». Трампу и аш-Шараа предстоит нелегкий разговор в Анкаре

Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
10:23 85

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Анкаре для участия в саммите НАТО, как ожидается, в среду вечером встретится с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. По мнению экспертов, Трамп, в отличие от своего предшественника Байдена, придает особое значение двусторонним отношениям. В своих заявлениях он не скрывал восхищения лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии аш-Шараа, который, по мнению ряда наблюдателей, пришел к власти при поддержке Анкары.

Сравнительно быстрое сближение американского президента с новым лидером Сирии стало одним из наиболее примечательных внешнеполитических шагов прошлого года. Аш-Шараа, возглавлявший одну из наиболее активных вооруженных группировок, воевавших против режима Асада, при покровительстве Турции и финансовой поддержке стран Персидского залива в полной мере принял на себя роль государственного деятеля.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман впервые познакомил Трампа с аш-Шараа в мае 2025 года в рамках саммита в Эр-Рияде, а Эрдоган тогда принял участие во встрече нового лидера Сирии с президентом США посредством видеоконференции. Встреча завершилась сенсационным заявлением Трампа об отмене экономических санкций США против Сирии, действовавших на протяжении 50 лет. В ноябре того же года аш-Шараа уже обменивался подарками с Трампом в Овальном кабинете. Примерно через год после их первой встречи аш-Шараа разместил в сети X благодарственный пост американскому президенту, сопроводив его фотографией подаренного им флакона духов марки Trump.

В комментарии для haqqin.az основатель Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага сообщил, что интерес Трампа к Сирии принес стране ощутимые дивиденды. По его мнению, уже сам по себе новый взгляд Трампа на Сирию уже является для сирийцев большим достижением.

Основатель Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага сообщил, что интерес Трампа к Сирии принес стране ощутимые дивиденды

Касаясь предстоящей встречи Трампа и аш-Шараа в Анкаре, Ага считает, что главным требованием Дамаска является исключение Сирии из списка государств — спонсоров терроризма. «Это произойдет в ближайшее время, поскольку как республиканцы, так и демократы демонстрируют единодушие по данному вопросу», — отметил сирийский политик.

Ага также полагает, что второй темой на переговорах в Анкаре может стать спорное предложение Трампа, выдвинутое в прошлом месяце, — о том, чтобы Сирия занялась разоружением «Хезболлы» в Ливане.

«Ожидается, что аш-Шараа проявит в этом вопросе дипломатическую осторожность. Совершенно очевидно, что данное предложение не встретило одобрения ни со стороны Сирии, ни со стороны Ливана. Более того, Турция — ныне главный союзник Сирии — также не относится к этому предложению положительно», — подчеркнул сирийский политик.

Вместе с тем, Ага отмечает, что Эрдоган оказывает влияние на Трампа в региональных вопросах.

«Трамп не скрывает своего восхищения Эрдоганом и неоднократно называл его «сильным лидером». Я считаю, что динамика отношений между Трампом и Эрдоганом, существующее между ними чувство солидарности оказали положительное влияние на позицию американского президента в отношении Сирии. Полагаю, что эта солидарность исключит вероятность нападения на Ливан», — заявил сирийский политик.

По мнению нашего собеседника, Турция, все более согласовывая свою политику на Ближнем Востоке с США, становится ключевым игроком в регионе, что принесет позитивные результаты и для Сирии.

Отметим, что согласно имеющейся информации, после встречи с аш-Шараа Трамп проведет в Анкаре пресс-конференцию и вернется в Вашингтон. На этой пресс-конференции он может раскрыть более конкретные детали переговоров, прошедших в ходе саммита НАТО.

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