Санкции и разоружение «Хезболлы». Трампу и аш-Шараа предстоит нелегкий разговор в Анкаре

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Анкаре для участия в саммите НАТО, как ожидается, в среду вечером встретится с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. По мнению экспертов, Трамп, в отличие от своего предшественника Байдена, придает особое значение двусторонним отношениям. В своих заявлениях он не скрывал восхищения лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии аш-Шараа, который, по мнению ряда наблюдателей, пришел к власти при поддержке Анкары.
Сравнительно быстрое сближение американского президента с новым лидером Сирии стало одним из наиболее примечательных внешнеполитических шагов прошлого года. Аш-Шараа, возглавлявший одну из наиболее активных вооруженных группировок, воевавших против режима Асада, при покровительстве Турции и финансовой поддержке стран Персидского залива в полной мере принял на себя роль государственного деятеля.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман впервые познакомил Трампа с аш-Шараа в мае 2025 года в рамках саммита в Эр-Рияде, а Эрдоган тогда принял участие во встрече нового лидера Сирии с президентом США посредством видеоконференции. Встреча завершилась сенсационным заявлением Трампа об отмене экономических санкций США против Сирии, действовавших на протяжении 50 лет. В ноябре того же года аш-Шараа уже обменивался подарками с Трампом в Овальном кабинете. Примерно через год после их первой встречи аш-Шараа разместил в сети X благодарственный пост американскому президенту, сопроводив его фотографией подаренного им флакона духов марки Trump.
В комментарии для haqqin.az основатель Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага сообщил, что интерес Трампа к Сирии принес стране ощутимые дивиденды. По его мнению, уже сам по себе новый взгляд Трампа на Сирию уже является для сирийцев большим достижением.
Касаясь предстоящей встречи Трампа и аш-Шараа в Анкаре, Ага считает, что главным требованием Дамаска является исключение Сирии из списка государств — спонсоров терроризма. «Это произойдет в ближайшее время, поскольку как республиканцы, так и демократы демонстрируют единодушие по данному вопросу», — отметил сирийский политик.
Ага также полагает, что второй темой на переговорах в Анкаре может стать спорное предложение Трампа, выдвинутое в прошлом месяце, — о том, чтобы Сирия занялась разоружением «Хезболлы» в Ливане.
«Ожидается, что аш-Шараа проявит в этом вопросе дипломатическую осторожность. Совершенно очевидно, что данное предложение не встретило одобрения ни со стороны Сирии, ни со стороны Ливана. Более того, Турция — ныне главный союзник Сирии — также не относится к этому предложению положительно», — подчеркнул сирийский политик.
Вместе с тем, Ага отмечает, что Эрдоган оказывает влияние на Трампа в региональных вопросах.
«Трамп не скрывает своего восхищения Эрдоганом и неоднократно называл его «сильным лидером». Я считаю, что динамика отношений между Трампом и Эрдоганом, существующее между ними чувство солидарности оказали положительное влияние на позицию американского президента в отношении Сирии. Полагаю, что эта солидарность исключит вероятность нападения на Ливан», — заявил сирийский политик.
По мнению нашего собеседника, Турция, все более согласовывая свою политику на Ближнем Востоке с США, становится ключевым игроком в регионе, что принесет позитивные результаты и для Сирии.
Отметим, что согласно имеющейся информации, после встречи с аш-Шараа Трамп проведет в Анкаре пресс-конференцию и вернется в Вашингтон. На этой пресс-конференции он может раскрыть более конкретные детали переговоров, прошедших в ходе саммита НАТО.