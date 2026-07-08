Многомиллиардные сделки на полях саммита НАТО

Контракты охватывают закупки систем ПВО, беспилотников, а также совместные проекты в области вооружений и боевой техники.

На полях саммита НАТО в Турции подписаны оборонные соглашения на $50 млрд долларов. Об этом сообщает газета Türkiye.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что 20 стран альянса примут участие в инициативе Drone Edge, в рамках которой за пять лет планируется инвестировать 40 миллиардов долларов в производство БПЛА и средств противодействия им.

По его словам, в Анкаре будут заключены оборонные контракты на десятки миллиардов долларов.

Напомним, что в двухдневном саммите НАТО участвуют лидеры 32 стран — членов организации. Сегодня состоится пленарное заседание с участием глав государств и правительств альянса.