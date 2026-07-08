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Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
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Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Украина поразила авиабазу и порт в Крыму

10:54 1409

Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удары по авиабазе «Джанкой», подразделениям беспилотных систем РФ и складам россиян. Об этом сообщают украинские СМИ.

Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по военной инфраструктуре РФ в аннексированном Крыму. Были поражены авиабаза «Джанкой», инфраструктура порта «Крым» в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также дроны украинских спецназовцев уничтожили логистический хаб с БПЛА, НРК и боеприпасами в Донецкой области и поразили ряд других важных целей.

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