Украина поразила авиабазу и порт в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удары по авиабазе «Джанкой», подразделениям беспилотных систем РФ и складам россиян. Об этом сообщают украинские СМИ.
Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по военной инфраструктуре РФ в аннексированном Крыму. Были поражены авиабаза «Джанкой», инфраструктура порта «Крым» в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Также дроны украинских спецназовцев уничтожили логистический хаб с БПЛА, НРК и боеприпасами в Донецкой области и поразили ряд других важных целей.