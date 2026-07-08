Иранская нефть снова под санкциями

После иранских атак на три танкера в районе Ормузского пролива США возобновили нефтяные санкции против Тегерана, отмененные около двух недель назад.

Во вторник, 7 июля, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в Вашингтоне отозвало выданную ранее временную лицензию на торговлю иранской сырой нефтью, сообщается на его официальном сайте.

Временная отмена санкций в отношении иранской нефти являлась одним из ключевых элементов рамочного соглашения, подписанного в середине июня Ираном и США, с конца февраля находящимися в состоянии военного конфликта. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркивают, что ослабление санкций полностью зависит от действий иранских властей. Тегеран получит выгоду только «при надлежащем поведении», цитирует Agence France-Presse слова представителя американской администрации.