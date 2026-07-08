Ильхам Алиев пригласил короля Иордании посетить Азербайджан

Гость передал главе Азербайджана приветствия короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана.

8 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана Ас-Сафади.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия королю Иордании.

Президент Азербайджана в свою очередь пригласил короля Иордании посетить с визитом Азербайджан.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с королем Абдаллой II ибн Аль-Хусейном в нашей стране, в Иордании и в рамках международных мероприятий.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами, было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства.

Было констатировано наличие хороших возможностей для укрепления партнерства в политической, экономической, энергетической сферах, в области транспортной связности, инвестиций, гуманитарном и других направлениях, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, будущим контактам, расширению деятельности межправительственной комиссии и межпарламентскому сотрудничеству.

Было затронуто сотрудничество в сфере туризма, в этом контексте обсужден вопрос открытия регулярных прямых авиарейсов между Азербайджаном и Иорданией.