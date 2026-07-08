Трамп возобновляет войну с Ираном

Режим прекращения огня США с Ираном больше не действует, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

По словам Трампа, он «разочарован» в НАТО.

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими лжецами».

«Они лжецы. Мы заключаем сделку. Все соглашаются. Никакого ядерного оружия. Мы заключаем сделку. Они выходят к прессе и заявляют, что мы вообще никогда об этом не говорили. С ними что-то не так. Они просто сумасшедшие...

Они лжецы, мошенники, больные люди. Они причинили вред собственному народу. Они убили 54 тысячи человек — на сегодняшний день — которые выходили на протесты.

Знаете, когда люди спрашивают, почему они до сих пор не свергли власть? Они не могут этого сделать, потому что они мертвы.

Их убили. Никто не сможет взять власть — у людей нет оружия, а у другой стороны есть пулеметы. И они их убивают. Пресса об этом не сообщает.

Если наши замечательные переговорщики захотят, пусть продолжают переговоры. Но лично я не вижу в этом смысла», — заявил президент США в Анкаре.