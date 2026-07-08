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Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги

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Отдел информации
11:27 1362

Сегодня, 8 июля, Турция и Великобритания могут подписать соглашение о безопасности и оборонном партнёрстве. Этот документ укрепит сотрудничество между двумя странами в военной сфере. Сообщается, что договор будет включать в себя пункты о взаимной обороне, сотрудничестве в области ВПК, борьбе с терроризмом, о гибридных угрозах и кибербезопасности. Ожидается, что соглашение будет подписано сегодня на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который находится в Анкаре в рамках саммита НАТО. Британские СМИ отметили, что исторический документ, который подпишут Анкара и Лондон, будет «всеобъемлющим».

Британские СМИ отметили, что исторический документ, который подпишут Анкара и Лондон, будет «всеобъемлющим»

Источники сообщают, что договор по своему духу аналогичен двустороннему оборонному соглашению, подписанному между Францией и Грецией в 2021 году, — в нём также присутствовал пункт о взаимной обороне.

Haqqın.az напоминает, что на протяжении нескольких лет экономические, военные и политические связи между Турцией и Великобританией развиваются по восходящей линии, и это соглашение расценивается как последний штрих в развитии укрепляющегося партнёрства. В последние годы турецко-британские отношения развивались в рамках политики создания новых альянсов, особенно после выхода Лондона из ЕС. Первым конкретным шагом в этом процессе стало подписание соглашения о свободной торговле в 2020 году.

Эксперты обращают внимание на то, что заметно активизировалось сотрудничество между Турцией и Великобританией в сфере оборонной промышленности. В октябре 2025 года две страны заключили крупный контракт на закупку 20 истребителей Eurofighter для ВВС Турции. Самолёты Eurofighter производятся консорциумом, в который входят Великобритания, Германия, Испания и Италия. Лондон также сыграл важную роль в том, чтобы убедить Германию продать эти самолёты Турции. В апреле этого года Анкара и Лондон также подписали Стратегическое рамочное соглашение о партнёрстве.

Турция и Великобритания, будучи союзниками по НАТО, не входящими в ЕС, находятся в схожем положении: обеим странам чинят препятствия при присоединении к программе ЕС SAFE («План безопасности для Европы»). ЕС запустил в рамках SAFE механизм финансирования оборонного производства на сумму 150 миллиардов евро, однако Греция и Кипр выступают против заявки Турции. В свою очередь, Франция пытается заблокировать доступ Великобритании к средствам европейского оборонного фонда SAFE. Таким образом, если Турция и Великобритания подпишут сегодня соглашение о безопасности и оборонном партнёрстве, то в высоких кабинетах Парижа и Афин это однозначно вызовет обеспокоенность и тревогу.

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