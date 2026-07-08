Болгария и Венгрия отказались помогать Украине

Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки. Об этом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил премьер страны Румен Радев.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине», - сказал он.

По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

С подобным заявлением выступил и премьер Венгрии Петер Мадьяр. Он сообщил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять вооружения, отметив, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность.