USD 1.7000
EUR 1.9405
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Новость дня
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Болгария и Венгрия отказались помогать Украине

11:33 798

Болгария больше не располагает вооружением и комплектом снаряжений, которое могла бы предоставлять Украине в рамках военной поддержки. Об этом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил премьер страны Румен Радев.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине», - сказал он.

По его словам, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

С подобным заявлением выступил и премьер Венгрии Петер Мадьяр. Он сообщил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять вооружения, отметив, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность.

Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 1365
Украина направила Путину предложение о завершении войны
Украина направила Путину предложение о завершении войны заявили в МИД
00:38 6829
Трамп возобновляет войну с Ираном
Трамп возобновляет войну с Ираном обновлено 12:22
12:22 995
ВСУ об ударах по российским танкерам
ВСУ об ударах по российским танкерам
11:57 645
Россия била по Киеву «Искандерами». Обстрел Харькова
Россия била по Киеву «Искандерами». Обстрел Харькова обновлено 11:48
11:48 4920
Ильхам Алиев пригласил короля Иордании посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил короля Иордании посетить Азербайджан ФОТО; новость дополнена 11:40
11:40 730
Болгария и Венгрия отказались помогать Украине
Болгария и Венгрия отказались помогать Украине
11:33 799
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать обновлено 11:30
11:30 10140
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
10:23 1251
Украина поразила авиабазу и порт в Крыму
Украина поразила авиабазу и порт в Крыму
10:54 1413
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками»
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками» Репортаж с армяно-турецкого рубежа
7 июля 2026, 17:34 5080

ЭТО ВАЖНО

Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 1365
Украина направила Путину предложение о завершении войны
Украина направила Путину предложение о завершении войны заявили в МИД
00:38 6829
Трамп возобновляет войну с Ираном
Трамп возобновляет войну с Ираном обновлено 12:22
12:22 995
ВСУ об ударах по российским танкерам
ВСУ об ударах по российским танкерам
11:57 645
Россия била по Киеву «Искандерами». Обстрел Харькова
Россия била по Киеву «Искандерами». Обстрел Харькова обновлено 11:48
11:48 4920
Ильхам Алиев пригласил короля Иордании посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил короля Иордании посетить Азербайджан ФОТО; новость дополнена 11:40
11:40 730
Болгария и Венгрия отказались помогать Украине
Болгария и Венгрия отказались помогать Украине
11:33 799
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать обновлено 11:30
11:30 10140
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
10:23 1251
Украина поразила авиабазу и порт в Крыму
Украина поразила авиабазу и порт в Крыму
10:54 1413
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками»
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками» Репортаж с армяно-турецкого рубежа
7 июля 2026, 17:34 5080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться