Как 13-летняя девочка из Азербайджана стала автором идеи международной парфюмерной коллекции

В мире высокой парфюмерии редко появляются истории, которые начинаются не в знаменитых французских домах моды, а в обычной семейной мастерской, где уже более 150 лет бережно сохраняют традиции выращивания шафрана.

Именно так началась история Сары Гусейновой - девушки из Азербайджана, которая в тринадцать лет получила возможность воплотить собственные творческие идеи в коллекцию нишевых ароматов.

За этим проектом стоит не случайность и не маркетинговый ход. Это история семьи, которая решила доверить ребенку настоящее дело.

Семейное наследие длиной более полутора веков

Компания AZSAFFRON выросла из многолетней семейной истории, связанной с азербайджанским шафраном. На протяжении долгих лет несколько поколений семьи занимались выращиванием, изучением и популяризацией одной из самых ценных пряностей в мире.

Сегодня AZSAFFRON производит широкий ассортимент премиальной продукции на основе азербайджанского шафрана - от гастрономии и косметики до предметов подарочного искусства. Однако несколько лет назад семья решила сделать следующий шаг - показать, что шафран способен стать не только ингредиентом, но и источником вдохновения для высокой парфюмерии.

Именно тогда внимание родителей привлекла их дочь Сара.