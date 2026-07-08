5 тысяч нелегалов в Азербайджане

В Азербайджане в первом полугодии 2026 года в ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией задержаны 4 852 иностранца. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Согласно информации, задержанные проживали в стране без необходимых документов, занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели въезда, были привлечены к незаконной трудовой деятельности либо не проживали по адресу регистрации.

«За нарушение миграционного законодательства 850 иностранцев были в административном порядке выдворены за пределы Азербайджана. Их въезд в страну ограничен. В отношении остальных лиц приняты меры по легализации их проживания на территории страны либо обеспечен их добровольный выезд», - отметили в ГМС.

В ведомстве подчеркнули, что за отчетный период также выявлены четыре факта организации незаконной миграции. Иностранцев доставляли в Азербайджан под различными предлогами, после чего предпринимались попытки незаконно оформить им разрешения на работу и временное проживание.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.