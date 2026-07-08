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ВСУ об ударах по российским танкерам

11:57 647

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчитались о поражении еще девяти танкеров российского «теневого флота» в Азовском море, сообщает Би-би-си.

Как заявил командир Сил беспилотных систем ВСУ Робер Бровди (позывной «Мадьяр»), в ночь на 8 июля ВСУ удалось поразить девять танкеров «теневого флота» в Азовском море.

Всего за последние 72 часа, по его словам, украинские войска поразили 21 судно: 19 танкеров «теневого флота», один сухогруз и один паром в Керчи.

Губернатор Ростовской области (Россия) Юрий Слюсарь написал в телеграм-канале, что в Таганрогском заливе Азовского моря в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону.

Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. Погибших в результате атаки, по его информации, нет, два человека получили незначительные ранения и отказались от госпитализации. 

Входят ли эти два танкера в число тех, о поражении которых рассказал Бровди, неясно.

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