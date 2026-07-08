Трамп пока не решил с F-35 для Турции

Президент США Дональд Трамп фактически не исключил возможности отказа от планов поставки Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но заверил, что склоняется к одобрению продажи Анкаре этой военной техники.

«Независимо от того, сделаем мы это или нет... Я еще полностью не выработал решение», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя вопрос о том, решен ли окончательно вопрос о поставках F-35 Турции. «Но я склоняюсь к тому, чтобы сказать: послушайте, <...> он нам так помогает!» — отметил Трамп, имея в виду турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

О том, что Трамп на саммите НАТО в Анкаре может пересмотреть решение по передаче F-35 для Турции, накануне сообщили источники Reuters.

Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после покупки российских комплексов С-400. Вашингтон ввел санкции против Анкары, а Конгресс запретил продажу истребителей, пока Турция сохраняет у себя российские системы ПВО.