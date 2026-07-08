Новые перспективы для безработных от «Азеришыг» и Госагентства

ОАО «Азеришыг» и Государственное агентство занятости в рамках совместного проекта предоставили безработным и ищущим работу лицам новые возможности трудоустройства в энергетическом секторе.

В целях расширения возможностей занятости населения, создания условий для приобретения безработными и ищущими работу лицами профессиональных знаний и навыков в соответствии с требованиями современного рынка труда, а также обеспечения их долгосрочной и устойчивой занятости в энергетическом секторе, ОАО «Азеришыг» и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики реализуют совместный проект по трудоустройству.

В рамках совместного сотрудничества граждане, зарегистрированные в Государственном агентстве занятости в качестве безработных или ищущих работу, после успешного прохождения этапа собеседования и отбора привлекаются к специальной программе профессиональной подготовки в Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг».

В период обучения участники, наряду с теоретическими знаниями, привлекаются к реальным практическим занятиям на объектах инфраструктуры и в сервисных сферах ОАО «Азеришыг», где приобретают практические навыки по эксплуатации распределительных электрических сетей, принципам работы устройств и оборудования, правилам технической безопасности, учету электроэнергии, работе с абонентами и другим темам.

Группа лиц, уже успешно завершившая обучение в рамках проекта, принята на работу на вакантные должности в соответствующих структурных подразделениях ОАО «Азеришыг».

Учитывая успешные результаты проекта, в центре внимания будет находиться привлечение в будущем еще большего числа безработных и ищущих работу лиц к программам обучения, организация новых тренингов по различным профессиональным направлениям, а также поэтапное расширение проекта с охватом различных регионов страны, включая освобожденные от оккупации территории.