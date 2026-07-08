Америка прекращает торговлю с Испанией. Санчес отвечает Трампу

Испания ответила на угрозы США прекратить торговлю.
Канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении прекратить торговлю с Испанией.
«В Испании воспринимают подобные заявления как привычную риторику. Испанию и США связывают прочные социальные, культурные и экономические отношения, и мы не намерены их менять», — заявили в канцелярии.
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Президент США Дональд Трамп решил прекратить торговлю с Испанией. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.
24 июня Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО.
Трамп уточнил, что США были разочарованы этими странами из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном.
23 июня президент США назвал «просто безумными» суммы, которые его страна тратит на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это по $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».
Ранее генсек альянса заговорил о НАТО 3.0.