Америка прекращает торговлю с Испанией. Санчес отвечает Трампу

«В Испании воспринимают подобные заявления как привычную риторику. Испанию и США связывают прочные социальные, культурные и экономические отношения, и мы не намерены их менять», — заявили в канцелярии.

24 июня Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО.

Трамп уточнил, что США были разочарованы этими странами из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном.

23 июня президент США назвал «просто безумными» суммы, которые его страна тратит на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это по $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».

Ранее генсек альянса заговорил о НАТО 3.0.