USD 1.7000
EUR 1.9405
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Новость дня
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму

Инара Рафикгызы
12:50 1085

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 40-летнего жителя Баку Асифа Мамедова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Представляясь то сотрудником Министерства юстиции, то следователем, то работником Верховного суда, он обманул семерых человек.

Ранее Мамедов уже был осужден за мошенничество и получил 6 лет лишения свободы. В 2024 году он вышел на свободу, однако от старых привычек не отказался и вскоре снова начал обманывать людей. Схема была одна: он представлялся человеком со связями в высоких кабинетах, способным решать вопросы в государственных структурах, и завоевывал доверие ложными обещаниями.

Одной из первых жертв стал отец заключенного, с которым Мамедов познакомился еще в исправительном учреждении, помогая осужденным оформлять документы. Узнав, что дело Ровшана Агаева находится на рассмотрении в Верховном суде, он пообещал его отцу, Фирудину Агаеву, добиться оправдания и освобождения сына. Под предлогами, что деньги пойдут судье, обвинителю или на рассмотрение дела, он получил от Агаева в общей сложности 130 тысяч манатов.

По аналогичной схеме Мамедов обманул и других своих жертв: Расиму Махмудову пообещал сократить срок его сыну и взял 5800 манатов. Назиле Алиевой обещал устроить ее консультантом в государственное учреждение, присвоив 6 тысяч манатов. Столько же получил, пообещав другой потерпевшей восстановить пенсию ее родственника. Гюнель Мамедовой он заявил, что работает в разведке и через знакомых за рубежом может организовать доставку в Азербайджан человека, разыскиваемого по уголовному делу, — и получил еще 3 тысячи манатов.

Ни одного обещания Мамедов не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. Когда потерпевшие выражали недовольство, он уверял, что скоро все решится, а после исчез. Осознав обман, люди обратились в правоохранительные органы.

Виновным Мамедов себя не признал. По его словам, деньги он брал в долг и возвращал. Он утверждал, что не получал от Фирудина денег за освобождение Ровшана, поскольку тот знал о его прежних обвинениях в мошенничестве, а значит, давать ему деньги было бы нелогично. По версии обвиняемого, средства предназначались для покупки дома.

Потерпевший Фирудин Агаев рассказал иное. По его словам, Мамедов постоянно расхваливал себя и уверял, что один из судей Верховного суда — его однокурсник. Прикрываясь именем этого судьи, он многократно просил денег, и Агаев их давал. Позже Мамедов передал ему письмо якобы от того же судьи, и обрадованный отец даже сообщил семье, что 8-го числа Ровшан выйдет на свободу. В назначенный день Агаев пришел в Верховный суд, но Асифа там не нашел. А в канцелярии мужчине сообщили, что такого уголовного дела там нет.

Решением суда Асиф Мамедов приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в учреждении строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Фирудина Агаева, постановив взыскать с осужденного 130 тысяч манатов в его пользу.

Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Татарстане, Башкортостане и Саратове
Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Татарстане, Башкортостане и Саратове фото; видео; обновлено 14:20
14:20 2204
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 1121
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 323
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 1199
Решающий этап саммита НАТО в Анкаре
Решающий этап саммита НАТО в Анкаре
13:59 401
Глава Пентагона не полетел в Израиль и остался в Турции
Глава Пентагона не полетел в Израиль и остался в Турции
13:25 887
Трамп в Анкаре вспомнил про нацистов и заявил об ошибке США
Трамп в Анкаре вспомнил про нацистов и заявил об ошибке США видео
13:21 1138
Россия заявила, что Украина атаковала станцию «Голубого потока»
Россия заявила, что Украина атаковала станцию «Голубого потока»
13:16 1048
«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму
«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму
12:50 1086
Турция получит F-35
Турция получит F-35
12:33 1873
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 2584

ЭТО ВАЖНО

Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Татарстане, Башкортостане и Саратове
Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Татарстане, Башкортостане и Саратове фото; видео; обновлено 14:20
14:20 2204
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 1121
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 323
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 1199
Решающий этап саммита НАТО в Анкаре
Решающий этап саммита НАТО в Анкаре
13:59 401
Глава Пентагона не полетел в Израиль и остался в Турции
Глава Пентагона не полетел в Израиль и остался в Турции
13:25 887
Трамп в Анкаре вспомнил про нацистов и заявил об ошибке США
Трамп в Анкаре вспомнил про нацистов и заявил об ошибке США видео
13:21 1138
Россия заявила, что Украина атаковала станцию «Голубого потока»
Россия заявила, что Украина атаковала станцию «Голубого потока»
13:16 1048
«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму
«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму
12:50 1086
Турция получит F-35
Турция получит F-35
12:33 1873
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 2584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться