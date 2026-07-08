«Рабочая схема» снова привела Мамедова в тюрьму

Ранее Мамедов уже был осужден за мошенничество и получил 6 лет лишения свободы. В 2024 году он вышел на свободу, однако от старых привычек не отказался и вскоре снова начал обманывать людей. Схема была одна: он представлялся человеком со связями в высоких кабинетах, способным решать вопросы в государственных структурах, и завоевывал доверие ложными обещаниями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 40-летнего жителя Баку Асифа Мамедова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Представляясь то сотрудником Министерства юстиции, то следователем, то работником Верховного суда, он обманул семерых человек.

Одной из первых жертв стал отец заключенного, с которым Мамедов познакомился еще в исправительном учреждении, помогая осужденным оформлять документы. Узнав, что дело Ровшана Агаева находится на рассмотрении в Верховном суде, он пообещал его отцу, Фирудину Агаеву, добиться оправдания и освобождения сына. Под предлогами, что деньги пойдут судье, обвинителю или на рассмотрение дела, он получил от Агаева в общей сложности 130 тысяч манатов.

По аналогичной схеме Мамедов обманул и других своих жертв: Расиму Махмудову пообещал сократить срок его сыну и взял 5800 манатов. Назиле Алиевой обещал устроить ее консультантом в государственное учреждение, присвоив 6 тысяч манатов. Столько же получил, пообещав другой потерпевшей восстановить пенсию ее родственника. Гюнель Мамедовой он заявил, что работает в разведке и через знакомых за рубежом может организовать доставку в Азербайджан человека, разыскиваемого по уголовному делу, — и получил еще 3 тысячи манатов.

Ни одного обещания Мамедов не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды. Когда потерпевшие выражали недовольство, он уверял, что скоро все решится, а после исчез. Осознав обман, люди обратились в правоохранительные органы.

Виновным Мамедов себя не признал. По его словам, деньги он брал в долг и возвращал. Он утверждал, что не получал от Фирудина денег за освобождение Ровшана, поскольку тот знал о его прежних обвинениях в мошенничестве, а значит, давать ему деньги было бы нелогично. По версии обвиняемого, средства предназначались для покупки дома.

Потерпевший Фирудин Агаев рассказал иное. По его словам, Мамедов постоянно расхваливал себя и уверял, что один из судей Верховного суда — его однокурсник. Прикрываясь именем этого судьи, он многократно просил денег, и Агаев их давал. Позже Мамедов передал ему письмо якобы от того же судьи, и обрадованный отец даже сообщил семье, что 8-го числа Ровшан выйдет на свободу. В назначенный день Агаев пришел в Верховный суд, но Асифа там не нашел. А в канцелярии мужчине сообщили, что такого уголовного дела там нет.

Решением суда Асиф Мамедов приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в учреждении строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Фирудина Агаева, постановив взыскать с осужденного 130 тысяч манатов в его пользу.