Личная просьба Мелони к Эрдогану на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре стал ареной не только глобальной безопасности, но и необычных личных кризисов среди лидеров. «Фотографическая полемика» между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони также ударила по протоколу саммита. Итальянская пресса утверждает, что Мелони лично обратилась с просьбой к президенту Эрдогану, чтобы не стоять рядом с Трампом.

Напряжение между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, длившееся некоторое время, стало одной из самых примечательных тем саммита.

Спор о «фотографировании» между двумя лидерами, продолжавшийся некоторое время и уже испытывавший дипломатические границы, достиг апогея перед саммитом в Анкаре. Перед отъездом в Турцию президент США Дональд Трамп сделал нашумевшее заявление в социальных сетях, адресованное Мелони, использовав фразу «Необходим ордер на удаление».

После этого резкого и насмешливого поста Трампа стало интересно, где и как два лидера встретятся на саммите в Анкаре. Одна из старейших итальянских газет Corriere della Sera опубликовала сенсационное заявление, оживившее закулисные обсуждения в Анкаре.

Согласно сообщению газеты, премьер-министр Мелони обратилась к хозяину саммита, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы избежать напряжения от личной встречи с Трампом и возможной новой сцены конфликта. Утверждается, что Мелони специально попросила Эрдогана ни в коем случае не ставить ее рядом с Трампом при планировании протокола саммита и рассадки.

Эта дипломатическая игра в кошки-мышки отчетливо проявилась на камерах во время официального семейного фото саммита лидеров НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая, как заметили, прибыла на протокольную площадку немного позже других лидеров, заняла место на снимке как можно дальше от Трампа.

То, что Мелони во время фотосессии стояла очень близко к премьер-министру Испании Педро Санчесу и сохраняла дистанцию с Трампом, не ускользнуло от внимания мировых СМИ.