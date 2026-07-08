Саммит НАТО может не состояться в 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, предварительно саммит должна принять Албания. Однако тот факт, что эта страна остается одним из членов альянса с самыми низкими расходами на оборону, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках столь крупных мероприятий становится все более сложной задачей, «дает основания для пропуска саммита» в 2027 году, отмечают собеседники агентства.

«Саммит пройдет в Албании. Вопрос о том, состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается», — заявил Глава Военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.