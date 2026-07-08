Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть?

Они выросли в одном селе, были родственниками, друзьями детства. И судьбы их оказались схожи: им было суждено умереть вместе, в одном и том же месте. Речь идет о трагической гибели четырех человек, которая потрясла наше общество. Они утонули 22 июня на территории пляжа в Мярдякане…
Как только наступает летняя пора, еще даже до официального открытия пляжного сезона, чуть ли не ежедневно приходят новости о том, что в море, реке, водоканале утонули люди. По официальным данным, утопления чаще всего происходят на неконтролируемых территориях, где нет спасателей и соответствующей инфраструктуры. Вот и те четыре молодых человека, с которых мы начали нашу статью, как утверждается, приехали в Баку из Лерика, вошли в море, несмотря на ветреную погоду, и утонули. Утонули на «диком» пляже, где не было спасателей, а находившиеся поблизости люди не успели помочь.
12 смертей за 19 дней
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Азербайджане с 1 по 19 июня утонули 12 человек. Эти случаи были зафиксированы до второй декады прошлого месяца, когда погода была еще относительно прохладной. После 19 июня количество смертей в результате утопления стало расти еще больше. Так, 22 июня в Мярдякане утонули уже упомянутые четыре молодых человека. 3 июля в сумгаитском поселке Джорат утонули два человека, отправившиеся отдыхать на море. 4 июля в Агдаме 41-летний Шариф Искендеров утонул в водоеме вместе со своим 18-летним сыном Тунаром и 17-летней дочерью Фидан.
Еще один случай произошел на участке Ширванского оросительного канала, проходящем через село Губахялилли Исмаиллинского района: тело утонувшего молодого человека было найдено и передано семье.
Еще один человек утонул на территории «дикого» пляжа в поселке Бильгя — тело Вугара Аднаева, 2005 года рождения, было найдено примерно в 8 км от места, где он утонул.
Нушираван Гасанов утонул на участке реки Хакари, проходящем через село Агалы Зангиланского района.
Это лишь часть трагических происшествий, список можно продолжить.
В TƏBİB сообщили haqqin.az, что в прошлом месяце в Республиканский центр скорой медицинской помощи поступило три обращения с пляжей в поселке Шувелан. Двое пострадавших скончались до приезда врачей, одному спасенному была оказана медицинская помощь.
Статистика показывает, что трагедии чаще всего происходят на «диких» пляжах, в неконтролируемых водоемах и водоканалах. И, к сожалению, большинство утонувших — это подростки и молодежь.
Особо опасные территории
На пляжных территориях определены особо опасные зоны — именно там происходит большинство трагедий. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям haqqin.az сообщили, что в ходе мониторингов, проведенных вдоль побережья сотрудниками Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, были выявлены особо опасные пляжные зоны. Таковыми признаны: в Хазарском районе Баку, в поселке Шувелан — территории «Мил гая» и «ГРЭС Северная»; в Сабунчинском районе, в поселке Бильгя — 12-й далан и территория «Дачник»; в Бинагадинском районе, в поселке Новханы — территория «Сары гая»; в Гарадагском районе — территория «Маяк». Сложный рельеф, быстрое течение и другие опасные особенности этих территорий создают серьезную угрозу для жизни и здоровья тех, кто рискнет там искупаться.
В министерстве также сообщили, что были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан на пляжах, контролируемых Государственной службой по контролю за маломерными судами и спасению на водах. В рамках этих мер был проведен мониторинг прибрежных территорий с участием представителей местных исполнительных властей. Основная цель мониторинга — выявление непригодных и опасных для купания участков, а также предоставление операторам пляжей инструкций по правилам безопасности.
Просвещение не работает
Ежегодно в течение пляжного сезона профильные ведомства и эксперты делают заявления о мерах предосторожности, проводятся просветительские мероприятия. Однако МЧС признает: несмотря на эти меры, люди по-прежнему едут купаться на «диких» пляжах в Баку и на Абшероне, в водоканалах, искусственных озерах и других водоемах, не предназначенных для купания. В ряде случаев это приводит к трагическим последствиям.
«Наиболее часто встречающиеся факторы риска — заход в воду в ветреную и штормовую погоду; купание в состоянии алкогольного опьянения; оставление детей без присмотра. На официальных пляжах меры безопасности организованы системно: здесь несут службу спасатели, функционируют спасательные пункты, имеются спасательные средства и возможности для оказания первой помощи. На неконтролируемых же пляжах из-за отсутствия такой инфраструктуры возможности оперативного вмешательства в случае чрезвычайного происшествия ограничены», — заявили в министерстве.
Там добавили, что 16 человек, столкнувшихся с угрозой утопления, были спасены сотрудниками Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, и подчеркнули что на пляжах, контролируемых данной структурой, случаев утопления со смертельным исходом зафиксировано не было.