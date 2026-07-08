Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть?

Они выросли в одном селе, были родственниками, друзьями детства. И судьбы их оказались схожи: им было суждено умереть вместе, в одном и том же месте. Речь идет о трагической гибели четырех человек, которая потрясла наше общество. Они утонули 22 июня на территории пляжа в Мярдякане… Как только наступает летняя пора, еще даже до официального открытия пляжного сезона, чуть ли не ежедневно приходят новости о том, что в море, реке, водоканале утонули люди. По официальным данным, утопления чаще всего происходят на неконтролируемых территориях, где нет спасателей и соответствующей инфраструктуры. Вот и те четыре молодых человека, с которых мы начали нашу статью, как утверждается, приехали в Баку из Лерика, вошли в море, несмотря на ветреную погоду, и утонули. Утонули на «диком» пляже, где не было спасателей, а находившиеся поблизости люди не успели помочь.

12 смертей за 19 дней По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Азербайджане с 1 по 19 июня утонули 12 человек. Эти случаи были зафиксированы до второй декады прошлого месяца, когда погода была еще относительно прохладной. После 19 июня количество смертей в результате утопления стало расти еще больше. Так, 22 июня в Мярдякане утонули уже упомянутые четыре молодых человека. 3 июля в сумгаитском поселке Джорат утонули два человека, отправившиеся отдыхать на море. 4 июля в Агдаме 41-летний Шариф Искендеров утонул в водоеме вместе со своим 18-летним сыном Тунаром и 17-летней дочерью Фидан. Еще один случай произошел на участке Ширванского оросительного канала, проходящем через село Губахялилли Исмаиллинского района: тело утонувшего молодого человека было найдено и передано семье. Еще один человек утонул на территории «дикого» пляжа в поселке Бильгя — тело Вугара Аднаева, 2005 года рождения, было найдено примерно в 8 км от места, где он утонул. Нушираван Гасанов утонул на участке реки Хакари, проходящем через село Агалы Зангиланского района. Это лишь часть трагических происшествий, список можно продолжить. В TƏBİB сообщили haqqin.az, что в прошлом месяце в Республиканский центр скорой медицинской помощи поступило три обращения с пляжей в поселке Шувелан. Двое пострадавших скончались до приезда врачей, одному спасенному была оказана медицинская помощь. Статистика показывает, что трагедии чаще всего происходят на «диких» пляжах, в неконтролируемых водоемах и водоканалах. И, к сожалению, большинство утонувших — это подростки и молодежь.