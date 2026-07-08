В Баку до 31 градуса

9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в пригородах возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 19-23, днем — 28-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами возможны ливни с грозами, град, к вечеру осадки постепенно прекратятся, ночью и утром в горных местностях — туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24, днем — 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25, местами может повыситься до 27-29 градусов выше нуля.