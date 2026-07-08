Мерц: «У России нет никаких шансов выиграть войну»

Немецкий канцлер подчеркнул, что Россия не сможет выиграть войну военным путем. Мерц добавил, что скорейшее завершение войны будет выгодно и для самой РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность победы России в войне и призвал к дальнейшей поддержке Украины. Такое заявление он сделал перед началом второго дня саммита НАТО в Анкаре, цитирует Süddeutsche Zeitung.

«У России нет никаких шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей, и чем быстрее мы закончим эту войну, тем лучше для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира во всем мире», – заявил канцлер.

Мерц добавил, что союзники будут продолжать оказывать помощь Украине в войне с Россией.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что в настоящее время Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры о замораживании линии фронта.

Также Мерц анонсировал, что на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны ее европейских партнеров.

Отметим, что итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля будет содержать тезис о том, что «Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности», а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026-2027 годах.