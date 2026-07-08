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Россия заявила, что Украина атаковала станцию «Голубого потока»

13:16 1052

Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая задействована в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток», сообщили в «Газпроме». 

По данным компании, атака произошла вечером 7 июля. В «Газпроме» заявили, что атака была направлена «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», добавив, что повреждения устраняются, а поставки не нарушены.

Вечером 7 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в станице Смоленском упали обломки беспилотников, в результате произошло возгорание на территории одного из предприятий. О каком предприятии шла речь, не уточнялось.  Astra, проанализировав опубликованные видео, сообщала, что под атаку попала компрессорная станция «Краснодарская». 

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