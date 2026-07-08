Глава Пентагона не полетел в Израиль и остался в Турции

Министр войны США Пит Хэгсет отменил запланированный на сегодня визит в Израиль.
В настоящее время Хэгсет находится в Турции на саммите НАТО вместе с президентом Дональдом Трампом. Причина отмены не уточняется.
Министр войны США Пит Хэгсет отменил запланированный на сегодня визит в Израиль.
В настоящее время Хэгсет находится в Турции на саммите НАТО вместе с президентом Дональдом Трампом. Причина отмены не уточняется.
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