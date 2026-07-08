НАТО и трубы: альянс готов вложиться по-крупному

Страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении сети нефтепроводов времен холодной войны до Восточной Европы и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официально о решении должны объявить в среду, 8 июля, на ежегодном саммите НАТО в Анкаре.

Как отмечает агентство, трубопроводы соединяют военные базы, что поможет обеспечить поставки топлива «в случае кризиса». По словам одного из собеседников, проект может стать крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю альянса: за два десятилетия на него могут потратить до $30 млрд.

«Эта инициатива отражает растущую обеспокоенность тем, что трубопроводов, сосредоточенных в Западной Европе, может быть недостаточно для обеспечения крупномасштабных операций вблизи российских границ. Большинство стран на восточном фланге полагаются на автомобильную или железнодорожную инфраструктуру, которая более уязвима к заторам и атакам», — пишет Bloomberg.

Польша, страны Прибалтики, Румыния, Болгария и Турция станут основными бенефициарами расширения. Одним из наиболее активных сторонников этого проекта на саммите НАТО выступил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Двойное назначение трубопроводов дает возможность укрепить безопасность всего восточного фланга НАТО, поэтому это возможность для меня и всей Центральной Европы вновь поднять этот вопрос», — заявил Навроцкий, которого цитирует телеканал TVP.

Bloomberg уточняет, что основное финансирование предоставит НАТО, а восточноевропейские страны покроют остальную часть затрат.