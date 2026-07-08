Еще 15 азербайджанцев, у которых есть дипломы МГИМО и Академии спорта Азербайджана

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам программы двойного диплома, реализуемой совместно с Академией спорта Азербайджана (ASA) на магистерском уровне по специальности «Управление спортом».

В своих выступлениях ректоры поздравили выпускников с этим знаменательным днем и отметили, что программы двойного диплома вносят значительный вклад в развитие международного академического сотрудничества, подготовку высококвалифицированных специалистов и повышение конкурентоспособности молодежи на мировом рынке труда. Фуад Гаджиев и Анатолий Торкунов пожелали выпускникам успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе церемонии ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов и ректор ASA Фуад Гаджиев вручили дипломы 15 выпускникам, успешно завершившим программу.

Следует отметить, что программа двойного диплома, реализуемая между МГИМО и ASA, предоставляет студентам возможность учиться в обоих высших учебных заведениях, получить международный академический опыт и по успешному завершению программы стать обладателями дипломов обоих университетов.

С учетом предыдущих лет двойные дипломы имеют уже 37 азербайджанцев.