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Еще 15 азербайджанцев, у которых есть дипломы МГИМО и Академии спорта Азербайджана

Церемония вручения в Москве; фото
13:42 611

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам программы двойного диплома, реализуемой совместно с Академией спорта Азербайджана (ASA) на магистерском уровне по специальности «Управление спортом».

В ходе церемонии ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов и ректор ASA Фуад Гаджиев вручили дипломы 15 выпускникам, успешно завершившим программу.

В своих выступлениях ректоры поздравили выпускников с этим знаменательным днем и отметили, что программы двойного диплома вносят значительный вклад в развитие международного академического сотрудничества, подготовку высококвалифицированных специалистов и повышение конкурентоспособности молодежи на мировом рынке труда. Фуад Гаджиев и Анатолий Торкунов пожелали выпускникам успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Следует отметить, что программа двойного диплома, реализуемая между МГИМО и ASA, предоставляет студентам возможность учиться в обоих высших учебных заведениях, получить международный академический опыт и по успешному завершению программы стать обладателями дипломов обоих университетов.

С учетом предыдущих лет двойные дипломы имеют уже 37 азербайджанцев.

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