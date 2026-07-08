Решающий этап саммита НАТО в Анкаре

Саммит НАТО в Анкаре перешел к официальным заседаниям на уровне лидеров. Накануне все ограничилось встречами министров и деловыми обедами. По мнению экспертов, позиция президента США Дональда Трампа станет определяющим фактором в ходе дискуссий. Трамп, не скрывающий, что участвует в саммите по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже послал первые сигналы о том, что сегодняшний день может пройти в напряженной тональности. В заявлениях для прессы после встречи с Эрдоганом он вновь поднял вопросы о Гренландии, пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Европы во время войны с Ираном и заговорил о возможном выводе американских военных из Европы. Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре, отметившие, что непредсказуемость Трампа в кругах НАТО учитывалась с самого начала, сообщают, что сегодняшние переговоры развернутся вокруг четырех ключевых тем.

Трамп потребует от европейцев денег на НАТО После возвращения Трампа в Белый дом военные расходы превратились в главный пункт повестки Альянса. На саммите НАТО в Гааге в 2025 году было принято решение о доведении оборонных расходов до 5 процентов ВВП государств-членов. Источники сообщают, что на саммите в Анкаре будет проверено выполнение этих обязательств. Эстония, Латвия, Литва и Польша уже превысили пятипроцентный ориентир. Доля оборонных расходов в ВВП Турции также выросла с 2,33 до 3,8 процента. Однако большинство европейских стран, по имеющимся данным, не продемонстрировали прогресса в выполнении «пятипроцентного» обязательства. НАТО наращивает оборонные инвестиции За последние годы оборонная промышленность стала одним из приоритетов НАТО: альянс выработал новую стратегию по наращиванию производственных мощностей и укреплению инфраструктуры. В первый день саммита было объявлено о выделении инвестиций на десятки миллиардов долларов. Сообщается, что следующая цель НАТО — конвертировать экономический потенциал своих членов в военные возможности. Этого планируется достичь за счет национальных подходов, устранения бюрократических барьеров и приоритета для инноваций. НАТО переходит в эпоху 3.0 Открытое заявление Трампа о том, что он больше не намерен ставить оборону Европы в приоритет, вывело на первый план концепцию НАТО 3.0. Данный фактор вынудит европейских союзников взять на себя более активную роль в альянсе. Официальные лица сообщают, что принятая в Анкаре программа НАТО 3.0 станет проектом с более широкой долей европейской ответственности и сбалансированным распределением оборонных расходов.