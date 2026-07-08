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Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Решающий этап саммита НАТО в Анкаре

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:59 417

Саммит НАТО в Анкаре перешел к официальным заседаниям на уровне лидеров. Накануне все ограничилось встречами министров и деловыми обедами. По мнению экспертов, позиция президента США Дональда Трампа станет определяющим фактором в ходе дискуссий.

Трамп, не скрывающий, что участвует в саммите по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже послал первые сигналы о том, что сегодняшний день может пройти в напряженной тональности. В заявлениях для прессы после встречи с Эрдоганом он вновь поднял вопросы о Гренландии, пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Европы во время войны с Ираном и заговорил о возможном выводе американских военных из Европы.

Дипломатические источники haqqin.az в Анкаре, отметившие, что непредсказуемость Трампа в кругах НАТО учитывалась с самого начала, сообщают, что сегодняшние переговоры развернутся вокруг четырех ключевых тем.

Трамп потребует от европейцев денег на НАТО

После возвращения Трампа в Белый дом военные расходы превратились в главный пункт повестки Альянса. На саммите НАТО в Гааге в 2025 году было принято решение о доведении оборонных расходов до 5 процентов ВВП государств-членов. Источники сообщают, что на саммите в Анкаре будет проверено выполнение этих обязательств. Эстония, Латвия, Литва и Польша уже превысили пятипроцентный ориентир. Доля оборонных расходов в ВВП Турции также выросла с 2,33 до 3,8 процента. Однако большинство европейских стран, по имеющимся данным, не продемонстрировали прогресса в выполнении «пятипроцентного» обязательства.

НАТО наращивает оборонные инвестиции

За последние годы оборонная промышленность стала одним из приоритетов НАТО: альянс выработал новую стратегию по наращиванию производственных мощностей и укреплению инфраструктуры. В первый день саммита было объявлено о выделении инвестиций на десятки миллиардов долларов. Сообщается, что следующая цель НАТО — конвертировать экономический потенциал своих членов в военные возможности. Этого планируется достичь за счет национальных подходов, устранения бюрократических барьеров и приоритета для инноваций.

НАТО переходит в эпоху 3.0

Открытое заявление Трампа о том, что он больше не намерен ставить оборону Европы в приоритет, вывело на первый план концепцию НАТО 3.0. Данный фактор вынудит европейских союзников взять на себя более активную роль в альянсе. Официальные лица сообщают, что принятая в Анкаре программа НАТО 3.0 станет проектом с более широкой долей европейской ответственности и сбалансированным распределением оборонных расходов.

Военная поддержка Украины будет наращена

На саммите прозвучит сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться в необходимом объеме. Что касается потенциального членства Киева в НАТО, позиция альянса остается неизменной: в нынешних условиях это невозможно. Тем не менее Украине может быть оказана военная поддержка в размере 70 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Источники отмечают, что итоговое коммюнике саммита будет кратким. В документе особо подчеркнута непоколебимая приверженность принципу коллективной обороны союзников, закрепленному статьей 5 Вашингтонского договора — основополагающего документа НАТО. В коммюнике также будет зафиксировано, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.

Отдельно будет затронута тема, вызывающая особую чувствительность у Турции, — о том, что терроризм по-прежнему остается постоянной угрозой для НАТО. В итоговом документе также будет подтверждена недопустимость обретения Ираном ядерного оружия.

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