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Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги

14:13 346

Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D как военную помощь и поставит 16 Gripen Е в рамках контракта. Это подтвердил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон перед саммитом НАТО в Анкаре.

«В настоящее время Украина закупила последнее поколение истребителей Gripen Е. Мы подписали договор о 16 истребителях. В то же время мы передаем такое же количество уже имеющихся истребителей, так что всего мы поставим 32 самолета, хотя и в разное время», - сказал он.

По словам Кристерссона, продолжение поддержки Украины - главный приоритет Швеции. «Они способны продолжать борьбу благодаря нашей помощи, и это необходимо продолжить. Прямо сейчас ряд стран продолжает поставку помощи, необходимо, чтобы другие страны усилили поддержку», - добавил он.

Как пояснила шведская компания Saab в пресс-релизе, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость заказа составляет примерно 24,6 млрд крон ($2,54 млрд), заказ будет оформлен в третьем квартале 2026 года. Поставки Gripen E запланированы на 2029-2030 годы. Как сообщалось ранее, Швеция в начале 2027 года передаст Украине Gripen C/D.

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