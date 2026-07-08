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Провал координатора. Тевасян, «Мирзоян», он же «Мирой»

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Отдел информации
16:47 1238

Россия направила оружие в Мали после того, как туареги и джихадисты начали новое наступление против сил поддерживаемого Москвой правительства в Бамако. Согласно сообщению «Аль-Джазиры», к африканскому побережью приближается судно, груженное оружием и военной техникой: его сопровождает российский десантный корабль «Александр Шабалин».

«Александр Шабалин», предназначенный для перевозки войск и тяжелой военной техники, в текущей миссии выполняет функции эскорта. Что касается перевозимого груза, то, его, как ожидается, выгрузят в одном из портов Западной Африки, после чего перевезут по суше в не имеющее выхода к морю Мали.

Хотя официальные лица не раскрыли содержимое «посылки», ранее Россия поставляла Бамако бронетехнику, артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы и объекты военной логистики. Кроме того, Москва направила в регион советников и бойцов из «Африканского корпуса» — сил, заменивших ЧВК «Вагнер», — для поддержки малийской армии в борьбе против туарегов и боевиков, связанных с «Аль-Каидой».

Кстати, швейцарская неправительственная организация IMPACt, реализующая журналистский проект Investigations with Impact, разоблачила координатора российских операций внешней разведки в Африке. Согласно документам, полученным журналистами, африканские операции СВР координирует Артур Тевасян (также известный как «Мирзоян»).

Россия поставляла Бамако бронетехнику, артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы и объекты военной логистики

Тевасян — одна из ключевых фигур «Политологии в Центральноафриканской Республике», организации, которая контролируется Службой внешней разведки России (СВР) и является центром российских операций по оказанию влияния в Африке. Журналисты получили счет-фактуры, подтверждающие подписку Тевасяна на инструменты искусственного интеллекта OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude). Документы показывают, что Тевасян платил ежемесячную абонентскую плату в размере 20 евро за каждый из этих инструментов искусственного интеллекта в апреле и мае 2026 года. В документах указан адрес его квартиры в центре Мадрида и два адреса электронной почты: «[email protected]» и «arthurmrz69@ gmail. com». Сопоставление этих адресов и анализ других связанных с ними учетных записей приводит к одному человеку: Артуру «Мирзояну» Тевосяну, которого можно идентифицировать как координатора «Политологии в Центральноафриканской Республике» и ключевую фигуру в операциях российской сети по оказанию влияния в стране.

Журналисты раскрыли, что активная примерно в тридцати странах организация стала инструментом влияния российской разведки на страны Глобального Юга. После смерти Евгения Пригожина «Политология» — подразделение влияния группы «Вагнер» — перешла под прямой оперативный и финансовый контроль СВР.

Прежде чем стать координатором влияния «Политология» в ЦАР, Артур Тевосян долгое время жил во Франции. Родившийся в 1998 году в Краснодарском крае Артур Тевосян оставил после себя довольно смутное впечатление, поскольку информация о его прошлом фрагментарна и ограничена многочисленными аккаунтами в социальных сетях. Он использовал несколько псевдонимов, выступая под именами «Артур Мирзоян» и «Артур Мирой». С 2011 по 2015 год он жил во французском Лионе, где получал высшее образование в университете Жана Мулена. К 2015 году он переехал в Париж, где, по всей видимости, учился в Парижском университете Сорбонна. С июня 2023 года по конец 2025 года Тевосян руководил собственной компанией в Париже, предоставляющей услуги перевода.

Проживая во Франции, он также активно участвовал в ультранационалистической деятельности России в интернете. Во всемирной паутине Артур публиковал крайне жестокие изображения и поддерживал тесные связи с ультранационалистическим российским изданием «Вандея».

Некоторые его комментарии носят расистский и антисемитский характер: «Ребята, пора организовывать новые «Черные сотни». Евреи и чернокожие совсем сошли с ума; они уже начинают сотрудничать! Избить рэперов, спасти Россию!» или «В следующий раз, маленький еврей, мы убьем тебя и этого ублюдка тоже. Россия будет свободна!»

Согласно документам, полученным журналистами, африканские операции СВР координирует Артур Тевасян (также известный как «Мирзоян»), известный своими нацистскими взглядами

Данное расследование раскрывает, как Тевосян, которому было поручено проводить российские кампании влияния в Африке, использовал в своей работе инструменты искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic, подчеркивая легкость, с которой инструменты ИИ могут быть использованы враждебными государствами и злонамеренными субъектами.

В феврале 2026 года компания OpenAI сообщила об идентификации пользователя ChatGPT, занимавшегося созданием контента для нескольких африканских стран, включая ЮАР, Гану, Кению и Анголу. Наблюдаемая деятельность включала в себя написание постов для аккаунтов в социальных сетях, которые неоднократно меняли свои учетные записи, а также создание подробных аналитических статей о геополитической динамике в странах Африки к югу от Сахары.

Ранее компания Anthropic также выявила случаи неправомерного использования своего ИИ Claude для проведения операций по оказанию влияния, связанных с деятельностью и координацией около сотни аккаунтов в социальных сетях.

Харуна Драбо, эксперт по информационной войне и журналист, объяснила роль искусственного интеллекта: «В то время как насыщение информационного пространства антизападными дезинформационными нарративами является основным принципом работы российского аппарата влияния в Африке, генеративный искусственный интеллект позволяет производить такой контент в промышленных масштабах. Его использование значительно снижает затраты, связанные с мобилизацией человеческих, технических и логистических ресурсов, необходимых для проведения этих операций».

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