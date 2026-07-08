Россия направила оружие в Мали после того, как туареги и джихадисты начали новое наступление против сил поддерживаемого Москвой правительства в Бамако. Согласно сообщению «Аль-Джазиры», к африканскому побережью приближается судно, груженное оружием и военной техникой: его сопровождает российский десантный корабль «Александр Шабалин». «Александр Шабалин», предназначенный для перевозки войск и тяжелой военной техники, в текущей миссии выполняет функции эскорта. Что касается перевозимого груза, то, его, как ожидается, выгрузят в одном из портов Западной Африки, после чего перевезут по суше в не имеющее выхода к морю Мали. Хотя официальные лица не раскрыли содержимое «посылки», ранее Россия поставляла Бамако бронетехнику, артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы и объекты военной логистики. Кроме того, Москва направила в регион советников и бойцов из «Африканского корпуса» — сил, заменивших ЧВК «Вагнер», — для поддержки малийской армии в борьбе против туарегов и боевиков, связанных с «Аль-Каидой». Кстати, швейцарская неправительственная организация IMPACt, реализующая журналистский проект Investigations with Impact, разоблачила координатора российских операций внешней разведки в Африке. Согласно документам, полученным журналистами, африканские операции СВР координирует Артур Тевасян (также известный как «Мирзоян»).

Тевасян — одна из ключевых фигур «Политологии в Центральноафриканской Республике», организации, которая контролируется Службой внешней разведки России (СВР) и является центром российских операций по оказанию влияния в Африке. Журналисты получили счет-фактуры, подтверждающие подписку Тевасяна на инструменты искусственного интеллекта OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude). Документы показывают, что Тевасян платил ежемесячную абонентскую плату в размере 20 евро за каждый из этих инструментов искусственного интеллекта в апреле и мае 2026 года. В документах указан адрес его квартиры в центре Мадрида и два адреса электронной почты: «[email protected]» и «arthurmrz69@ gmail. com». Сопоставление этих адресов и анализ других связанных с ними учетных записей приводит к одному человеку: Артуру «Мирзояну» Тевосяну, которого можно идентифицировать как координатора «Политологии в Центральноафриканской Республике» и ключевую фигуру в операциях российской сети по оказанию влияния в стране. Журналисты раскрыли, что активная примерно в тридцати странах организация стала инструментом влияния российской разведки на страны Глобального Юга. После смерти Евгения Пригожина «Политология» — подразделение влияния группы «Вагнер» — перешла под прямой оперативный и финансовый контроль СВР. Прежде чем стать координатором влияния «Политология» в ЦАР, Артур Тевосян долгое время жил во Франции. Родившийся в 1998 году в Краснодарском крае Артур Тевосян оставил после себя довольно смутное впечатление, поскольку информация о его прошлом фрагментарна и ограничена многочисленными аккаунтами в социальных сетях. Он использовал несколько псевдонимов, выступая под именами «Артур Мирзоян» и «Артур Мирой». С 2011 по 2015 год он жил во французском Лионе, где получал высшее образование в университете Жана Мулена. К 2015 году он переехал в Париж, где, по всей видимости, учился в Парижском университете Сорбонна. С июня 2023 года по конец 2025 года Тевосян руководил собственной компанией в Париже, предоставляющей услуги перевода. Проживая во Франции, он также активно участвовал в ультранационалистической деятельности России в интернете. Во всемирной паутине Артур публиковал крайне жестокие изображения и поддерживал тесные связи с ультранационалистическим российским изданием «Вандея». Некоторые его комментарии носят расистский и антисемитский характер: «Ребята, пора организовывать новые «Черные сотни». Евреи и чернокожие совсем сошли с ума; они уже начинают сотрудничать! Избить рэперов, спасти Россию!» или «В следующий раз, маленький еврей, мы убьем тебя и этого ублюдка тоже. Россия будет свободна!»