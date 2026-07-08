Турецкое видение «НАТО 3.0»

Для достижения целей видения «НАТО 3.0» необходимо в первую очередь снять все ограничения на пути военно-промышленного сотрудничества на пространстве Североатлантического союза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая пленарную сессию 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Эрдоган сообщил, что Турция вошла в первую десятку стран по ассигнованиям на нужды ВПК. «Мы выделили дополнительный бюджет в $24 млрд на противовоздушную и противоракетную оборону, где в альянсе наиболее остро ощущается дефицит. Будучи страной с самой крупной сухопутной армией, мы стремимся внести свой вклад в военные возможности альянса. Мы входим в число ведущих стран, вносящих вклад в операции и миссии НАТО», — отметил турецкий лидер.

Турция готова поделиться своими возможностями с НАТО, заявил президент Турции. По его словам, одним из крупнейших достижений Турции стал прорыв в оборонной промышленности: «Благодаря высокому экспортному потенциалу наша страна вошла в число ведущих государств мира в этой сфере. Как страна, обладающая одними из крупнейших сухопутных сил НАТО, мы полны решимости предоставить имеющиеся у нас возможности и потенциал на службу альянсу повсюду, где в этом есть необходимость».

Эрдоган также сообщил, что Турция выделит дополнительно $24 млрд на различные проекты по укреплению оборонного потенциала страны.

«Турция приняла меры по увеличению доли расходов на оборону до 3,5% к 2030 году. Мы уже достигли целевого показателя в 1,5% на расходы в сфере безопасности. Мы стремимся достичь целевого показателя в 5% на пять лет раньше запланированного срока», — заявил Эрдоган.

Отметим, что Турция ранее заявляла о планах увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году в соответствии с долгосрочной стратегией НАТО.

Эрдоган также подчеркнул, что реализация союзниками по НАТО оборонительных инициатив на европейском континенте не должна привести к ослаблению целостности всего альянса.

«Параллельно с тем, как европейские союзники возлагают на себя большую ответственность за континентальную оборону, мы должны избегать мер, которые могут ослабить целостность альянса и трансатлантических отношений. Я хотел бы обратиться к нашим союзникам, являющимся членами Европейского союза. Максимальная польза от усилий ЕС в области обороны может быть достигнута только путем избегания ненужного дублирования с НАТО», — указал турецкий лидер.

Он отметил, что «разумная и логичная модель сотрудничества в этой области возможна». «Но исключение [из европейских оборонных инициатив] союзников, не входящих в ЕС, приведет к растрате и так ограниченных ресурсов и расколу в Европе, которого мы не желаем. Также очевидно, что это не пойдет на пользу трансатлантической инфраструктуре оборонной промышленности. Важно полностью убрать все ограничения на сотрудничество в оборонной промышленности между союзниками по НАТО», — добавил турецкий лидер.

Коснувшись российско-украинского вопроса, Эрдоган заявил, что Турция разделяет позицию президента США Дональда Трампа по Украине.

Турецкий лидер отметил, что оставляет активными каналы связи с Россией с целью мирного урегулирования украинского конфликта.

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из наших национальных запасов, мы также оставляем активными каналы связи с Россией, чтобы направить ее к миру», — заявил Эрдоган.