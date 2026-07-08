USD 1.7000
EUR 1.9405
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Новость дня
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Турецкое видение «НАТО 3.0»

ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА НА САММИТЕ альянса
14:44 1176

Для достижения целей видения «НАТО 3.0» необходимо в первую очередь снять все ограничения на пути военно-промышленного сотрудничества на пространстве Североатлантического союза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая пленарную сессию 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Обращаясь к лидерам стран-союзниц по Североатлантическому альянсу, турецкий лидер акцентировал внимание на достижениях оборонпрома Турции.

Эрдоган сообщил, что Турция вошла в первую десятку стран по ассигнованиям на нужды ВПК. «Мы выделили дополнительный бюджет в $24 млрд на противовоздушную и противоракетную оборону, где в альянсе наиболее остро ощущается дефицит. Будучи страной с самой крупной сухопутной армией, мы стремимся внести свой вклад в военные возможности альянса. Мы входим в число ведущих стран, вносящих вклад в операции и миссии НАТО», — отметил турецкий лидер.

Турция готова поделиться своими возможностями с НАТО, заявил президент Турции. По его словам, одним из крупнейших достижений Турции стал прорыв в оборонной промышленности: «Благодаря высокому экспортному потенциалу наша страна вошла в число ведущих государств мира в этой сфере. Как страна, обладающая одними из крупнейших сухопутных сил НАТО, мы полны решимости предоставить имеющиеся у нас возможности и потенциал на службу альянсу повсюду, где в этом есть необходимость».

Эрдоган также сообщил, что Турция выделит дополнительно $24 млрд на различные проекты по укреплению оборонного потенциала страны.

«Турция приняла меры по увеличению доли расходов на оборону до 3,5% к 2030 году. Мы уже достигли целевого показателя в 1,5% на расходы в сфере безопасности. Мы стремимся достичь целевого показателя в 5% на пять лет раньше запланированного срока», — заявил Эрдоган.

Отметим, что Турция ранее заявляла о планах увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году в соответствии с долгосрочной стратегией НАТО.

Эрдоган также подчеркнул, что реализация союзниками по НАТО оборонительных инициатив на европейском континенте не должна привести к ослаблению целостности всего альянса.

«Параллельно с тем, как европейские союзники возлагают на себя большую ответственность за континентальную оборону, мы должны избегать мер, которые могут ослабить целостность альянса и трансатлантических отношений. Я хотел бы обратиться к нашим союзникам, являющимся членами Европейского союза. Максимальная польза от усилий ЕС в области обороны может быть достигнута только путем избегания ненужного дублирования с НАТО», — указал турецкий лидер.

Он отметил, что «разумная и логичная модель сотрудничества в этой области возможна». «Но исключение [из европейских оборонных инициатив] союзников, не входящих в ЕС, приведет к растрате и так ограниченных ресурсов и расколу в Европе, которого мы не желаем. Также очевидно, что это не пойдет на пользу трансатлантической инфраструктуре оборонной промышленности. Важно полностью убрать все ограничения на сотрудничество в оборонной промышленности между союзниками по НАТО», — добавил турецкий лидер.

Коснувшись российско-украинского вопроса, Эрдоган заявил, что Турция разделяет позицию президента США Дональда Трампа по Украине.

Турецкий лидер отметил, что оставляет активными каналы связи с Россией с целью мирного урегулирования украинского конфликта.

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из наших национальных запасов, мы также оставляем активными каналы связи с Россией, чтобы направить ее к миру», — заявил Эрдоган.

Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
16:01 373
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
15:47 541
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление»
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление» обновлено 15:36
15:36 2438
Украина меняет стратегию войны
Украина меняет стратегию войны
15:23 1351
Украинцы сбили российский самолет
Украинцы сбили российский самолет
15:09 1676
Турецкое видение «НАТО 3.0»
Турецкое видение «НАТО 3.0» ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА НА САММИТЕ альянса
14:44 1177
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции обновлено 14:32
14:32 1018
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России фото; видео; обновлено 14:54
14:54 3526
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 2511
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 1632
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 2768

ЭТО ВАЖНО

Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
16:01 373
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
15:47 541
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление»
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление» обновлено 15:36
15:36 2438
Украина меняет стратегию войны
Украина меняет стратегию войны
15:23 1351
Украинцы сбили российский самолет
Украинцы сбили российский самолет
15:09 1676
Турецкое видение «НАТО 3.0»
Турецкое видение «НАТО 3.0» ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА НА САММИТЕ альянса
14:44 1177
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции обновлено 14:32
14:32 1018
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России фото; видео; обновлено 14:54
14:54 3526
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 2511
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 1632
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 2768
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться