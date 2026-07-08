Песков: Ядерное оружие не добавит им безопасности

«В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности», — сказал Песков, комментируя решение Литвы открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия.

Россия будет принимать контрмеры в ответ на решение стран Балтии разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы», — сказал Песков.

По его мнению, страны Балтии будут «гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение».

1 июля в Финляндии вступили в силу поправки об отмене запрета на ядерное оружие. Министр обороны Антти Хяккянен исключил его размещение на финской территории на постоянной основе. Весной президент Финляндии Александр Стубб говорил, что Хельсинки привержен ядерному разоружению, но сохраняет за собой право на принятие решений по поводу ядерного оружия. Однако финский лидер отмечал, что страна не нуждается в нем в мирное время.

Финляндия после снятия запрета на размещение ядерного оружия попала в список ядерных целей России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект, который предлагает исключить из Конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия, сообщал портал ERR.

Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал поправки в Основной закон, поскольку, по его мнению, та была принята в совершенно иных геополитических условиях, а нынешняя геополитическая ситуация только ухудшается. «Сегодня Литва оказалась своего рода в серой зоне внутри самого НАТО. <...> Было бы крайне прискорбно, если бы мы оказались слабым звеном или серой зоной в рамках самого НАТО», — сказал он.

Однако Науседа отметил, что у республики пока нет планов размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. Для внесения изменений в Конституцию за них должны дважды, с интервалом в три месяца, проголосовать не менее 94 из 141 депутата, пояснил LRT.

В феврале глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не исключил размещения ядерного оружия стран НАТО на территории республики, если альянс примет такое решение в рамках оборонных планов. Если на территории Эстонии появится ядерное оружие, нацеленное на Россию, «то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать», сказал тогда Песков в ответ на слова эстонского министра.