Учебный центр CELT продолжает 25-летнюю историю успеха, устанавливая новый рекорд

Учебный центр CELT и в этом году достиг 100-процентного результата по поступлению, обеспечив своим студентам обучение в престижных высших учебных заведениях мира.
Центр, обладающий 25-летним опытом в сфере зарубежного образования и академического консультирования в Азербайджане, успешно завершил 2025–2026 учебный год, вновь продемонстрировав высокие результаты. В этом году компания обеспечила 100-процентный показатель поступления, благодаря чему более 300 выпускников были зачислены как в ведущие университеты Азербайджана, так и в престижные высшие учебные заведения по всему миру.
Согласно информации, предоставленной CELT, среди поступивших студентов есть абитуриенты, зачисленные в Университет ADA, а также в авторитетные университеты Великобритании, США, Германии, Китая, Бельгии, Турции и других стран.
В компании отмечают, что основой достигнутых результатов являются индивидуальная образовательная стратегия, разработанная для каждого студента, академическое планирование, профессиональное консультирование и комплексное сопровождение на всех этапах международного поступления.
Значительная часть выпускников благодаря высоким академическим достижениям также получила различные стипендии и финансовые льготы, предусматривающие полную или частичную оплату стоимости обучения со стороны университетов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов к международной конкурентной среде и высокой оценке их академического потенциала.
Руководство CELT подчеркивает, что накопленный за 25 лет опыт, широкая сеть международных партнеров и профессиональная команда играют важную роль в правильном выборе образовательного пути для студентов. Основная цель компании заключается не только в обеспечении поступления в университеты, но и в долгосрочном содействии академическому и профессиональному развитию своих студентов.
Отметим, что Учебный центр CELT уже более 25 лет осуществляет деятельность в сфере зарубежного образования, языковой подготовки, подбора университетов, организации процесса поступления и визовой поддержки. За эти годы компания помогла тысячам молодых граждан Азербайджана получить высшее образование в различных странах мира.
Результаты приемной кампании текущего года вновь подтверждают статус CELT как одного из ведущих центров Азербайджана в области международного образования, академического консультирования и подготовки к поступлению в зарубежные университеты.