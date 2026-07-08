Учебный центр CELT продолжает 25-летнюю историю успеха, устанавливая новый рекорд

Учебный центр CELT и в этом году достиг 100-процентного результата по поступлению, обеспечив своим студентам обучение в престижных высших учебных заведениях мира. Центр, обладающий 25-летним опытом в сфере зарубежного образования и академического консультирования в Азербайджане, успешно завершил 2025–2026 учебный год, вновь продемонстрировав высокие результаты. В этом году компания обеспечила 100-процентный показатель поступления, благодаря чему более 300 выпускников были зачислены как в ведущие университеты Азербайджана, так и в престижные высшие учебные заведения по всему миру.

Согласно информации, предоставленной CELT, среди поступивших студентов есть абитуриенты, зачисленные в Университет ADA, а также в авторитетные университеты Великобритании, США, Германии, Китая, Бельгии, Турции и других стран. В компании отмечают, что основой достигнутых результатов являются индивидуальная образовательная стратегия, разработанная для каждого студента, академическое планирование, профессиональное консультирование и комплексное сопровождение на всех этапах международного поступления. Значительная часть выпускников благодаря высоким академическим достижениям также получила различные стипендии и финансовые льготы, предусматривающие полную или частичную оплату стоимости обучения со стороны университетов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки студентов к международной конкурентной среде и высокой оценке их академического потенциала.