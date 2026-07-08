В Нью-Йорке может рухнуть стеклянный небоскреб

В Нью-Йорке продолжается драматическая ситуация вокруг 37-этажного здания в центре Манхэттена, которое начало деформироваться во время масштабной реконструкции. Об этом сообщила газета The New York Times.

Поздно вечером во вторник, 7 июля, глава департамента строительства города Ахмед Тигани заявил, что здание стабильно, но предупредил, что напряженная обстановка в районе может сохраниться «в ближайшие несколько дней».

Сигнал тревоги поступил во вторник утром, когда пожарные получили сообщение о падающих кирпичах. Прибывшие на место инспекторы обнаружили, что на 21-м этаже повреждена стальная балка, две внутренние колонны прогнулись, а несколько верхних перекрытий просели. Пожарный комиссар Джон Эспозито подтвердил, что с момента прибытия служб фиксируется «постоянное движение» конструкций.

Власти оперативно перекрыли движение для транспорта и пешеходов на участке от 40-й до 45-й улицы между Первой и Третьей авеню. Также были эвакуированы все строители с объекта, девять соседних зданий, частная школа с 400 детьми, а также два отеля – Hampton Inn и Westin Grand Central. Пострадавших нет.

Как отмечает газета, разработчик проекта реновации MetroLoft назвал произошедшее «типичным строительным инцидентом». Основатель компании Нейтан Берман заявил, что две колонны у северо-западного угла башни прогнулись под весом надстраиваемых этажей, возможно, из-за недостаточного усиления. По его словам, просадка полов составила до 10 см, но угрозы полного обрушения никогда не было. Он выразил уверенность, что работы возобновятся через несколько недель.

Сейчас власти сохраняют осторожность. По информации издания, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал ситуацию «крайне серьезной» и сообщил, что оценка состояния здания ведется поминутно. К вечеру вторника бригады получили разрешение на установку временных укреплений, а стабилизационные работы продолжались всю ночь.

Строительные записи показывают, что здание уже получало штрафы на сумму более $32 500 в 2025 году за нарушения техники безопасности, включая падение стеклянных и металлических панелей на тротуар.

Проект, который архитекторы называют крупнейшей в истории Нью-Йорка конверсией офисов в жилье, должен был завершиться в 2027 году.

Ранее департамент строительства проводил проверки на объекте в мае, дважды в апреле и один раз в марте – нарушений тогда найдено не было. Расследование причин инцидента продолжается, добавили в издании.