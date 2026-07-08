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Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Украинцы сбили российский самолет

15:09 1683

Воздушные силы украинской армии сбили российский самолет, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

«Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня отменили еще одного российского воздушного террориста!», - говорится в сообщении.

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