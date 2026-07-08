Liman Estate: Новый стандарт жизни в Баку

PASHA Real Estate открывает продажи Liman Estate: новой коллекции люкс-резиденций в Crescent Bay, расположенной в самом центре Баку и на самой развитой части Бакинского бульвара. Liman Estate, будучи закрытым жилым сообществом, предлагает уникальный формат городской жизни, где сочетаются исключительная локация, прямой выход на Бакинский бульвар, высокий уровень приватности и собственная благоустроенная территория. Здесь можно жить в самом сердце столицы, не отказываясь от ощущения пространства, спокойствия и уединения, которое чаще ассоциируется с загородной жизнью.

Комплекс состоит из четырех 6-этажных зданий и включает всего 209 резиденций от студий с общей квадратурой 70–85 кв. м до 1-5 спальных квартир с общей квадратурой 100–680 кв.м. Низкая плотность застройки - это архитектурное решение, создающее редкое для центра города ощущение простора, комфорта и уединенияЗакрытая территория с доступом исключительно для резидентов, благоустроенные общественные зоны и ощущение собственного квартала внутри города создают уникальну среду обычно невозможную в динамичном центре столицы.

Расположение на Бакинском бульваре открывает резидентам прямой доступ к набережной Каспия - одной из самых протяжённых и ухоженных в регионе. При этом деловые кварталы, рестораны, торговые центры и культурные пространства находятся в нескольких минутах ходьбы. Liman Estate - это уникальный жилой комплекс, предлагающий редкое сочетание преимуществ: близость к деловой и культурной жизни города, прямой доступ к морю, сообщество единомышленников и тот уровень приватности, которого так не хватает современной городской жизни. Это редкая возможность стать частью частного жилого сообщества в новом сердце Баку.