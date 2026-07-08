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Liman Estate: Новый стандарт жизни в Баку

15:11 721

PASHA Real Estate открывает продажи Liman Estate: новой коллекции люкс-резиденций в Crescent Bay, расположенной в самом центре Баку и на самой развитой части Бакинского бульвара.

Liman Estate, будучи закрытым жилым сообществом, предлагает уникальный формат городской жизни, где сочетаются исключительная локация, прямой выход на Бакинский бульвар, высокий уровень приватности и собственная благоустроенная территория. Здесь можно жить в самом сердце столицы, не отказываясь от ощущения пространства, спокойствия и уединения, которое чаще ассоциируется с загородной жизнью.

Комплекс состоит из четырех 6-этажных зданий и включает всего 209 резиденций от студий с общей квадратурой 70–85 кв. м до 1-5 спальных квартир с общей квадратурой 100–680 кв.м. Низкая плотность застройки - это архитектурное решение, создающее редкое для центра города ощущение простора, комфорта и уединенияЗакрытая территория с доступом исключительно для резидентов, благоустроенные общественные зоны и ощущение собственного квартала внутри города создают уникальну среду обычно невозможную в динамичном центре столицы.

Расположение на Бакинском бульваре открывает резидентам прямой доступ к набережной Каспия - одной из самых протяжённых и ухоженных в регионе. При этом деловые кварталы, рестораны, торговые центры и культурные пространства находятся в нескольких минутах ходьбы.

Liman Estate - это уникальный жилой комплекс, предлагающий редкое сочетание преимуществ: близость к деловой и культурной жизни города, прямой доступ к морю, сообщество единомышленников и тот уровень приватности, которого так не хватает современной городской жизни.

Это редкая возможность стать частью частного жилого сообщества в новом сердце Баку.

Запишитесь на индивидуальный тур: +994 51 201 3232 | *2024  |  sales@pre.az

Подробнее о проекте: https://pasharealestate.az/ru/portfolio-ru/liman-estate-ru

О PASHA Real Estate GroupВходящая в PASHA Holding компания PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, ее строительстве, продаже, аренде, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности Группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию, США. Портфель группы включает роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

www.pasharealestate.az

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