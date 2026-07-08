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Траурное шествие по случаю прощания с Хаменеи: теперь в Наджафе

15:13 469

Толпы людей приняли участие в траурном шествии в городе Наджаф по случаю прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Об этом сообщило агентство INA.

По его сведениям, мероприятие началось рано утром. Множество желающих проститься с Хаменеи вышли на улицы и площади Наджафа, собравшиеся несли портреты аятоллы и иранские флаги.

Прощание с Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. В пятницу в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран.

С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где любой желающий мог проститься с ним.

6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии.

В тот же день вечером тело Хаменеи было отправлено в Ирак, где организуются отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле. В аэропорту Наджафа, где приземлился специальный борт, присутствовала делегация иракских должностных лиц во главе с премьер-министром Али аз-Зейди.

Погребение Хаменеи состоится 9 июля в Иране в его родном городе Мешхед.

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