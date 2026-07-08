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Украина меняет стратегию войны

15:23 1366

Украина отклонила мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, пишет газета New York Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

В настоящее время, по словам украинских чиновников, не ведется ни подготовка трехстороннего саммита США – Украина – Россия, ни структурированных переговоров по новому мирному документу.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина пояснила, что изменения на фронте позволяют Киеву пересмотреть подход к завершению войны: «Улучшение наших позиций на поле боя дает нам основания более креативно подходить к вопросу о прекращении войны».

Украинские власти считают, что главным условием завершения войны должно стать изменение баланса давления на Москву, а не очередные переговоры по старым мирным предложениям. «Прекращение огня не обязательно должно стать результатом бесконечных обсуждений единого мирного плана. Есть и другие пути развития», – сказала посол.

По ее словам, Киев рассчитывает, что именно эти возможности обсудят президенты Зеленский и Трамп во время саммита НАТО.

По утверждению украинских чиновников, в последнее время президент США все больше разочаровывается в позиции российского лидера Владимира Путина, который не демонстрирует готовности прекратить войну.

По информации издания, в администрации Трампа все больше признают, что Москва не ведет серьезных переговоров. Другой украинский чиновник сообщил изданию, что теперь в Вашингтоне также не видят реальной готовности России договариваться о прекращении войны. По его мнению, внимание должно быть сосредоточено на «новой тактике давления», которая заставит Кремль пересмотреть свою позицию.

Сам Дональд Трамп накануне саммита заявил, что окончание войны может быть ближе, чем кажется: «Я думаю, что мы этого добьемся. Я думаю, что мы положим этому конец. Это ужасная ситуация». Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что российское наступление практически утратило динамику: «Россияне сейчас находятся в таком положении, что польза от продолжения наступательных операций крайне мала – и приближается к нулю».

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