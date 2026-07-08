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Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов ряду сотрудников органов дипломатической службы.

Согласно распоряжению, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен Ялчину Рафиеву и Самиру Шарифову (оба заместители главы МИД Азербайджана).

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса получили посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев и посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов; ранг посланника второго класса присвоен Самиру Беджанову и Анару Наджафли.

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