Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов ряду сотрудников органов дипломатической службы.
Согласно распоряжению, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен Ялчину Рафиеву и Самиру Шарифову (оба заместители главы МИД Азербайджана).
Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса получили посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев и посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов; ранг посланника второго класса присвоен Самиру Беджанову и Анару Наджафли.