По телевизору пообещали говорить правду

Венгерская государственная телерадиокомпания M1 сегодня временно приостановила выпуск новостей. Это произошло после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сменил руководство телерадиокомпании.
Сегодня днем на главном телеканале M1 появился черный экран с сообщением:
«Приносим извинения, мы лгали годами. Общественные СМИ не должны врать. Приносим извинения за то, что на протяжении долгих лет делали именно это! Сейчас информационный холдинг проходит трансформацию, чтобы в будущем стать независимым и достоверным. Выход новостей временно приостановлен. Оставайтесь с нами!».