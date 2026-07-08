Олигарх предлагал Пашиняну войти в клетку со львом. Теперь в клетке он сам...

В разгар предвыборной кампании в Армении, сопровождавшейся жесткой взаимной риторикой, хищный представитель дикой природы — лев — стал темой полемики между одним из лидеров «трехглавой партии войны» олигархом Гагиком Царукяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Комментируя арест Андраника Теваняна, занимавшего второе место в списке партии Царукяна «Процветающая Армения» и обвиненного в шпионаже в пользу России, Пашинян заявил, что этот факт свидетельствует о том, что шпионом является и сам Царукян. Глава армянского правительства объяснил это тем, что в противном случае олигарх не включил бы в список своей партии иностранного агента.

В ответ Царукян заявил, что, если Пашинян не докажет его шпионскую деятельность, то в качестве наказания должен войти в клетку к его питомцу — самцу льва. «Пусть придет, сам зайдет в логово ко льву и выйдет», — сказал олигарх.

Пашинян резко отреагировал на заявление Царукяна: «Про львов — не знаю, но ты готовься: будешь жить в клетке в ближайшие десятилетия, и с тобой обязательно будет самец. Обещаю».