Олигарх предлагал Пашиняну войти в клетку со львом. Теперь в клетке он сам...

В разгар предвыборной кампании в Армении, сопровождавшейся жесткой взаимной риторикой, хищный представитель дикой природы — лев — стал темой полемики между одним из лидеров «трехглавой партии войны» олигархом Гагиком Царукяном и премьер-министром Николом Пашиняном.
Комментируя арест Андраника Теваняна, занимавшего второе место в списке партии Царукяна «Процветающая Армения» и обвиненного в шпионаже в пользу России, Пашинян заявил, что этот факт свидетельствует о том, что шпионом является и сам Царукян. Глава армянского правительства объяснил это тем, что в противном случае олигарх не включил бы в список своей партии иностранного агента.
В ответ Царукян заявил, что, если Пашинян не докажет его шпионскую деятельность, то в качестве наказания должен войти в клетку к его питомцу — самцу льва. «Пусть придет, сам зайдет в логово ко льву и выйдет», — сказал олигарх.
Пашинян резко отреагировал на заявление Царукяна: «Про львов — не знаю, но ты готовься: будешь жить в клетке в ближайшие десятилетия, и с тобой обязательно будет самец. Обещаю».
Давно известно, что в ереванской резиденции миллиардера Гагика Царукяна, имеющего тесные связи с властными кругами России, имелся личный зоопарк, где содержались львы, обезьяны и другие животные. И вот Пашинян выполнил одно из своих предвыборных обещаний: Царукян арестован. В отношении него возбуждено около десяти уголовных дел, включая незаконную охоту и умышленный ущерб природе. После обысков в резиденции бизнесмена часть животных из его частного зоопарка, включая львов, была перевезена в ереванский зоопарк.
Следственный комитет Армении сообщил, что в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на диких животных или птиц, из частного дома Гагика Царукяна были изъяты 190 чучел различных животных и птиц, а также три льва и тигр, которые были признаны вещественными доказательствами и переданы в зоопарк. Остальных животных, содержавшихся в частном доме, планируется изъять и передать в ответственное ведомство в ближайшие дни.
Львы и другие дикие животные — не все, что потерял Царукян. Процесс «раскулачивания» олигарха продолжается в полном масштабе. Армянские СМИ сообщают, что деятельность принадлежащего бизнесмену завода «Араратцемент» приостановлена. Работники предприятия рассказали корреспондентам армянской службы «Радио Свобода», что правоохранительные органы 7 июля опечатали двери завода и ушли, никому ничего не объяснив. Накануне также закрылись ереванский завод по производству коньяка, вина и водки «Арарат», компания «Мульти Стоун», фитнес-центр «Мульти Велнес», центр «Олимпаван», ресторан «Фараон»: все эти объекты принадлежат семье Гагика Царукяна. Национальный олимпийский комитет Армении, возглавляемый Царукяном, также не работает.
В предвыборных выступлениях Пашинян заявлял, что цементный завод и коньячный завод были в свое время незаконно приватизированы и будут конфискованы в пользу государства. Также премьер-министр Армении обещал, что конфискует ереванскую резиденцию Царукяна и превратит ее в дом отдыха для пожилых людей.
Ожидается, что Пашинян, продолжая выполнять свои обещания о разгроме пророссийских сил, после Царукяна начнет процесс «раскулачивания» Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна.