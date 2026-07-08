USD 1.7000
EUR 1.9405
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Америка не хочет длительной войны с Ираном
Новость дня
Америка не хочет длительной войны с Ираном

Олигарх предлагал Пашиняну войти в клетку со львом. Теперь в клетке он сам...

Что там у соседей?
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:56 1511

В разгар предвыборной кампании в Армении, сопровождавшейся жесткой взаимной риторикой, хищный представитель дикой природы — лев — стал темой полемики между одним из лидеров «трехглавой партии войны» олигархом Гагиком Царукяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Комментируя арест Андраника Теваняна, занимавшего второе место в списке партии Царукяна «Процветающая Армения» и обвиненного в шпионаже в пользу России, Пашинян заявил, что этот факт свидетельствует о том, что шпионом является и сам Царукян. Глава армянского правительства объяснил это тем, что в противном случае олигарх не включил бы в список своей партии иностранного агента.

В ответ Царукян заявил, что, если Пашинян не докажет его шпионскую деятельность, то в качестве наказания должен войти в клетку к его питомцу — самцу льва. «Пусть придет, сам зайдет в логово ко льву и выйдет», — сказал олигарх.

Пашинян резко отреагировал на заявление Царукяна: «Про львов — не знаю, но ты готовься: будешь жить в клетке в ближайшие десятилетия, и с тобой обязательно будет самец. Обещаю».

Процесс «раскулачивания» Царукяна продолжается полным ходом. Сам он арестован

Давно известно, что в ереванской резиденции миллиардера Гагика Царукяна, имеющего тесные связи с властными кругами России, имелся личный зоопарк, где содержались львы, обезьяны и другие животные. И вот Пашинян выполнил одно из своих предвыборных обещаний: Царукян арестован. В отношении него возбуждено около десяти уголовных дел, включая незаконную охоту и умышленный ущерб природе. После обысков в резиденции бизнесмена часть животных из его частного зоопарка, включая львов, была перевезена в ереванский зоопарк.

Следственный комитет Армении сообщил, что в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на диких животных или птиц, из частного дома Гагика Царукяна были изъяты 190 чучел различных животных и птиц, а также три льва и тигр, которые были признаны вещественными доказательствами и переданы в зоопарк. Остальных животных, содержавшихся в частном доме, планируется изъять и передать в ответственное ведомство в ближайшие дни.

Львы и другие дикие животные — не все, что потерял Царукян. Процесс «раскулачивания» олигарха продолжается в полном масштабе. Армянские СМИ сообщают, что деятельность принадлежащего бизнесмену завода «Араратцемент» приостановлена. Работники предприятия рассказали корреспондентам армянской службы «Радио Свобода», что правоохранительные органы 7 июля опечатали двери завода и ушли, никому ничего не объяснив. Накануне также закрылись ереванский завод по производству коньяка, вина и водки «Арарат», компания «Мульти Стоун», фитнес-центр «Мульти Велнес», центр «Олимпаван», ресторан «Фараон»: все эти объекты принадлежат семье Гагика Царукяна. Национальный олимпийский комитет Армении, возглавляемый Царукяном, также не работает.

В предвыборных выступлениях Пашинян заявлял, что цементный завод и коньячный завод были в свое время незаконно приватизированы и будут конфискованы в пользу государства. Также премьер-министр Армении обещал, что конфискует ереванскую резиденцию Царукяна и превратит ее в дом отдыха для пожилых людей.

Ожидается, что Пашинян, продолжая выполнять свои обещания о разгроме пророссийских сил, после Царукяна начнет процесс «раскулачивания» Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна.

Лига конференций: «Зиря» громит грузинское «Торпедо»
Лига конференций: «Зиря» громит грузинское «Торпедо» видео, обновлено 21:19
21:19 1622
Трамп пока не решил с F-35 для Турции
Трамп пока не решил с F-35 для Турции обновлено 21:15
21:15 2685
Америка не хочет длительной войны с Ираном
Америка не хочет длительной войны с Ираном Заявления Трампа по Ирану; обновлено 21:05
21:05 9515
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 4176
Киев атакуют «шахеды»: есть погибшие и раненые
Киев атакуют «шахеды»: есть погибшие и раненые обновлено 19:53
19:53 6300
О чем говорится в декларации саммита НАТО?
О чем говорится в декларации саммита НАТО?
18:36 1388
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
10:23 2671
Заснуть в одной реальности, проснуться в другой… Азербайджан в эпоху алгоритмов
Заснуть в одной реальности, проснуться в другой… Азербайджан в эпоху алгоритмов актуальная тема
17:28 1630
Президент и премьер Чехии прилетели в Анкару отдельно из-за ссоры
Президент и премьер Чехии прилетели в Анкару отдельно из-за ссоры
17:17 1678
Провал координатора. Тевасян, «Мирзоян», он же «Мирой»
Провал координатора. Тевасян, «Мирзоян», он же «Мирой» фото
16:47 2755
Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть?
Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть? наши беды
14:35 3093

ЭТО ВАЖНО

Лига конференций: «Зиря» громит грузинское «Торпедо»
Лига конференций: «Зиря» громит грузинское «Торпедо» видео, обновлено 21:19
21:19 1622
Трамп пока не решил с F-35 для Турции
Трамп пока не решил с F-35 для Турции обновлено 21:15
21:15 2685
Америка не хочет длительной войны с Ираном
Америка не хочет длительной войны с Ираном Заявления Трампа по Ирану; обновлено 21:05
21:05 9515
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги
Пакт взаимной обороны. Турция и Британия объединяются, Франция и Греция в режиме тревоги Наш обзор
11:27 4176
Киев атакуют «шахеды»: есть погибшие и раненые
Киев атакуют «шахеды»: есть погибшие и раненые обновлено 19:53
19:53 6300
О чем говорится в декларации саммита НАТО?
О чем говорится в декларации саммита НАТО?
18:36 1388
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре
Санкции и разоружение «Хезболлы». Непростой разговор в Анкаре Абдулкерим Ага комментирует для haqqin.az
10:23 2671
Заснуть в одной реальности, проснуться в другой… Азербайджан в эпоху алгоритмов
Заснуть в одной реальности, проснуться в другой… Азербайджан в эпоху алгоритмов актуальная тема
17:28 1630
Президент и премьер Чехии прилетели в Анкару отдельно из-за ссоры
Президент и премьер Чехии прилетели в Анкару отдельно из-за ссоры
17:17 1678
Провал координатора. Тевасян, «Мирзоян», он же «Мирой»
Провал координатора. Тевасян, «Мирзоян», он же «Мирой» фото
16:47 2755
Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть?
Сезон повторяющихся ошибок. Почему азербайджанцы продолжают тонуть? наши беды
14:35 3093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться