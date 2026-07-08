USD 1.7000
EUR 1.9405
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать
Новость дня
Иран и США: обменялись ударами, но переговоры будут продолжать

Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки

Инара Рафикгызы
16:01 389

В Гянджинском городском суде под председательством судьи Улькер Бабазаде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу известного адвоката Забиля Гахраманова, которого обвиняли в хулиганстве и мошенничестве. Об этом haqqin.az сообщила адвокат З. Гахраманова Саадат Сейидли.

По её словам, на подготовительном заседании защита заявила несколько ходатайств. Первое касалось того, чтобы З. Гахраманова вывели из стеклянной кабины и посадили рядом с защитником. Суд отклонил это ходатайство. Затем сторона защиты заявила отвод составу суда — ходатайство было оставлено без рассмотрения.

«Мы также заявили ходатайства об отмене меры пресечения в виде ареста, о прекращении уголовного дела и — поскольку инцидент произошёл на территории Гейгельского района — о передаче дела по подсудности. Все ходатайства будут рассмотрены на следующем заседании», — сказала С. Сейидли.

Подготовительное заседание суда продолжится 10 июля.

Забиль Гахраманов был задержан 23 октября прошлого года по подозрению в нанесении телесных повреждений на автомойке. Ему предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему его нарушение), 178.2.2 (мошенничество, совершённое повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения) и 178.2.4 (мошенничество, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Проживающий в Гяндже адвокат Забиль Гахраманов известен как защитник по ряду резонансных дел — в частности, как адвокат Илькина Сулейманова, обвиняемого в похищении и убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе, а также Полада Исмаилова, который был осуждён за убийство и приговорён к 11 годам лишения свободы, но спустя четыре года оправдан решением Шекинского апелляционного суда.

Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
16:01 390
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
15:47 550
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление»
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление» обновлено 15:36
15:36 2452
Украина меняет стратегию войны
Украина меняет стратегию войны
15:23 1371
Украинцы сбили российский самолет
Украинцы сбили российский самолет
15:09 1698
Турецкое видение «НАТО 3.0»
Турецкое видение «НАТО 3.0» ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА НА САММИТЕ альянса
14:44 1184
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции обновлено 14:32
14:32 1019
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России фото; видео; обновлено 14:54
14:54 3533
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 2521
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 1638
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 2778

ЭТО ВАЖНО

Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки
16:01 390
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
Распоряжение Ильхама Алиева: дипломатические ранги сотрудникам МИД
15:47 550
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление»
Украина атаковала станцию «Голубого потока». Реакция Кремля: «Опасное проявление» обновлено 15:36
15:36 2452
Украина меняет стратегию войны
Украина меняет стратегию войны
15:23 1371
Украинцы сбили российский самолет
Украинцы сбили российский самолет
15:09 1698
Турецкое видение «НАТО 3.0»
Турецкое видение «НАТО 3.0» ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА НА САММИТЕ альянса
14:44 1184
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции
Жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов: «Сабах» в группе с командами из Литвы, Франции и Турции обновлено 14:32
14:32 1019
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России
Зеленский и СБУ подтвердили результативные удары по России фото; видео; обновлено 14:54
14:54 3533
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть
Заявление Трампа мгновенно взвинтило цены на нефть обновлено 14:18
14:18 2521
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
Украина получит 16 истребителей бесплатно и еще 16 за деньги
14:13 1638
Совместное заявление об Иране в Баку
Совместное заявление об Иране в Баку обновлено 14:09
14:09 2778
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться