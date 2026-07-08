Суд не разрешил выпустить известного адвоката из стеклянной клетки

В Гянджинском городском суде под председательством судьи Улькер Бабазаде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу известного адвоката Забиля Гахраманова, которого обвиняли в хулиганстве и мошенничестве. Об этом haqqin.az сообщила адвокат З. Гахраманова Саадат Сейидли.

По её словам, на подготовительном заседании защита заявила несколько ходатайств. Первое касалось того, чтобы З. Гахраманова вывели из стеклянной кабины и посадили рядом с защитником. Суд отклонил это ходатайство. Затем сторона защиты заявила отвод составу суда — ходатайство было оставлено без рассмотрения.

«Мы также заявили ходатайства об отмене меры пресечения в виде ареста, о прекращении уголовного дела и — поскольку инцидент произошёл на территории Гейгельского района — о передаче дела по подсудности. Все ходатайства будут рассмотрены на следующем заседании», — сказала С. Сейидли.

Подготовительное заседание суда продолжится 10 июля.

Забиль Гахраманов был задержан 23 октября прошлого года по подозрению в нанесении телесных повреждений на автомойке. Ему предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему его нарушение), 178.2.2 (мошенничество, совершённое повторно), 178.2.3 (мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения) и 178.2.4 (мошенничество, причинившее значительный ущерб) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Проживающий в Гяндже адвокат Забиль Гахраманов известен как защитник по ряду резонансных дел — в частности, как адвокат Илькина Сулейманова, обвиняемого в похищении и убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе, а также Полада Исмаилова, который был осуждён за убийство и приговорён к 11 годам лишения свободы, но спустя четыре года оправдан решением Шекинского апелляционного суда.