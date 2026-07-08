В жилом комплексе «Park Yasamal» представлены квартиры в готовых и строящихся домах от компании «Kristal»

На рынке жилой недвижимости Баку требования покупателей постоянно растут. Сегодня при выборе квартиры важны не только стоимость и расположение, но и качество жилой среды, безопасность, благоустроенная территория, наличие зеленых зон, удобная транспортная доступность и развитая внутренняя инфраструктура жилого комплекса.
В этом отношении жилой комплекс «Park Yasamal» остается одним из проектов, пользующихся стабильным спросом среди покупателей. Проект реализуется поэтапно, поэтому сегодня здесь можно приобрести как готовые квартиры в домах, уже введенных в эксплуатацию, так и квартиры различных планировок в строящихся домах.
Жилой комплекс, расположенный в Ясамальском районе, отличается удобным местоположением и удобным выездом на основные транспортные магистрали города. Проект разработан с учетом современных требований к комфортной жилой среде и предлагает широкий выбор квартир различных площадей и планировок.
В продаже представлены готовые трехкомнатные квартиры площадью от 82,39 до 95,97 кв. м, четырехкомнатные квартиры площадью от 103,32 до 120,47 кв. м, а также квартиры-студии.
При проектировании квартир основное внимание было уделено функциональности и комфорту. Благодаря рациональным планировочным решениям каждый квадратный метр используется максимально эффективно, что обеспечивает удобство проживания и оптимальную организацию пространства.
Для покупателей предусмотрены различные варианты финансирования. Приобрести квартиру можно в ипотеку сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20%, воспользоваться внутренней рассрочкой сроком до 36 месяцев или программой «Покупайте квартиру поэтапно». В зависимости от уровня официального дохода также доступна ипотека с первоначальным взносом от 15%.
Высокий уровень качества проекта подчеркивается использованием современных отделочных материалов и инженерных решений. В квартирах предусмотрены паркет HARO (Германия), электрические выключатели GEWISS (Италия), негорючие кабели Prysmian, обои Zambaiti Parati и сантехника GROHE. В местах общего пользования и санитарных помещениях используется керамогранит Infinity, отличающийся высокой прочностью и долговечностью.
Используемые в фасадных и оконных системах современные технологии изоляции способствуют эффективному снижению уровня внешнего шума. Специальные изоляционные материалы, применяемые в межквартирных перекрытиях и стеновых конструкциях, помогают уменьшить теплопотери и обеспечивают дополнительный комфорт проживания.
Одним из главных преимуществ жилого комплекса «Park Yasamal» является его развитая внутренняя инфраструктура. Для жителей предусмотрены просторные зеленые зоны, парк и места для отдыха, детские и спортивные площадки, концепция двора без автомобилей, круглосуточная система безопасности (24/7), а также вместительная парковка.
В непосредственной близости от комплекса расположены школы, детские сады, супермаркеты, объекты общественного питания и другие учреждения социальной инфраструктуры, что делает повседневную жизнь еще более комфортной.
Получить подробную информацию о проекте можно, обратившись в отдел продаж или позвонив по номеру *1544.
Подробная информация: *1544