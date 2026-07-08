В Киеве российский дрон упал у газораспределительной станции: есть раненые

В Киеве российские дроны упали возле газораспределительной станции и на здание рядом с рынком в Деснянском районе, сообщил в среду мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишут украинские СМИ.

«В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался возле газораспределительной станции», - отметил Кличко.

По его словам, есть «двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БпЛА упал рядом с газораспределительной станцией». Позже мэр уточнил, что в результате атак пострадали шесть человек, все они госпитализированы.

Кроме того, сказал Кличко, «в Деснянском районе вражеский БпЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком». Также при ликвидации последствий ночного ракетного удара украинские спасатели обнаружили тело погибшей женщины.