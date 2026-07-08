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Трамп: «Мы нанесем по Ирану мощный удар...»

Закрытые переговоры Эрдогана и Макрона

16:48 616

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время 36-го саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

Переговоры прошли в резиденции президента Турции в закрытом от прессы формате, уточняет Anadolu.

Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля. В нем участвуют главы 32 стран и партнеров Североатлантического альянса. Главные темы — достижение целевых показателей расходов на оборону, оборонное сотрудничество и инвестиции в технологическое развитие блока.

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